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Отели в России на время ЧМ-2018 подорожали на 50 процентов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе отметила, что на период проведения чемпионата мира-2018 стоимость проживания в отелях в среднем выросла на 50 процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года.

"Средняя цена по рынку на период проведения чемпионата примерно на 50 процентов больше, чем обычно в этот период времени. С этим надо смириться. Это нормально. Проведение крупного мероприятия всегда ведет к повышению цен", - цитирует Ломидзе РБК.

По данным АТОР, в Россию могут приехать около 400 тысяч болельщиков, причем менее 50 процентов забронировавших отели - болельщики, остальные - сопровождающие лица и делегации.
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