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Марио Фернандес: нам надо усвоить до конца требования Черчесова, до ЧМ всего 9 дней

Защитник сборной России Марио Фернандес поделился мнением о ничьей со сборной Турции (1:1).

"Мы очень много и серьезно трудились, но результата пока нет.

Сейчас мы должны усвоить до конца требования Черчесова, осталось только девять дней до первого матча чемпионата мира. Надо продолжать работать, чтобы выиграть у Саудовской Аравии.

Конечно, мы не радуемся, когда не побеждаем. Но мы уверены в себе. Поддержка болельщиков очень важна для нас", - цитирует Фернандеса "Спорт-Экспресс".
Теги: Фернандес Черчесов Сборная России
Сегодня, 01:00
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№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 01:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
русский выучи ***, сборник
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 01:12) #
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online

какие требования Марио?
в атаке по шире,в обороне по уже?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 01:11) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Надо продолжать работать, чтобы выиграть у Саудовской Аравии......Я незнаю!!!!!КАК ЭТО КОММЕНТИРОВАТЬ!!!!!!!!!!???????Что дальше?Какие к ним вопросы.......
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
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