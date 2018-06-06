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Денис Черышев: если не Россия, пусть чемпионами мира станут испанцы

Полузащитник сборной России Денис Черышев назвал сборную Испании фаворитом ЧМ-2018.

"Соперники в группе чемпионата мира у нас все очень трудные, поэтому будем двигаться шаг за шагом, пока все мысли о Саудовской Аравии.

В сборной России мне хорошо, прибавляю физически и с каждым днем становится все лучше. На турнире фаворит – Испания. Если не Россия, пусть чемпионами мира станут именно испанцы", - цитирует Черышева ТАСС.
Теги: Черышев Сборная России Сборная Испании
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