Константин Генич: хочется болеть за сборную России, но хуже играть просто нельзя!

Комментатор Константин Генич поделился мнением об игре сборной России против национальной команды Турции (1:1)."Хочется за сборную болеть и двигать позитив в массы, но… хуже играть просто нельзя!» Зачем мы на ничью в конце встали? Это было печально", — написал Генич в твиттере.