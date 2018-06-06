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Константин Генич: хочется болеть за сборную России, но хуже играть просто нельзя!

Комментатор Константин Генич поделился мнением об игре сборной России против национальной команды Турции (1:1).

"Хочется за сборную болеть и двигать позитив в массы, но… хуже играть просто нельзя!» Зачем мы на ничью в конце встали? Это было печально", — написал Генич в твиттере.
Сегодня, 05:50
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