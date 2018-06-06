Дмитрий Губерниев: aутбол нашей сборной похож на майонез!

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после после товарищеского матча между сборными России и Турции (1:1)."Итак, други мои, Россия – Турция – 1:1! 7 матчей без побед!Хорошо, что нам не надо ехать на чемпионат мира. И уезжать обратно не надо.Мы дойдем пешком. И уйдем пешком.И все же надеюсь на футболистов и уповаю! А вы?Пока футбол нашей сборной похож на майонез!" – написал Губерниев в инстаграме.