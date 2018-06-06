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Сергей Собянин открыл городской пресс-центр ЧМ-2018

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл городской пресс-центр чемпионат мира.

"Год назад мы приобрели хороший опыт поддержки журналистов, которые не получили официальной аккредитации на Кубок конфедераций. Специальным пресс-центром в Колонном зале Дома союзов воспользовались несколько сотен журналистов. На чемпионате мира мы вновь открываем такой пресс-центр и приглашаем журналистов пользоваться его возможностями", - сказал мэр на церемонии открытия центра.

Собянин выразил уверенность, что пресс-центр будет востребованным среди журналистов.

"Я надеюсь, что журналистов здесь скоро будет много, работы вам хватит. Главное - улыбаться, быть доброжелательным и, конечно, делать все возможное, чтобы помочь, особенно иностранцам, сориентироваться в нашем городе и тех событиях, которые происходят, рассказать о Москве так, чтобы гости уехали с хорошим чувством, с новыми друзьями, ощущением, что наш город гостеприимный, интересный и современный", - сказал градоначальник.

ТАСС
Сегодня, 06:22
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