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Владимир Путин: мои любимые футболисты - Лев Яшин и Пеле

Президент России Владимир Путин заявил, что Лев Яшин и Пеле являются его любимыми футболистами.

"У меня есть любимые футболисты, которых я считаю выдающимися. Среди российских, советских футболистов - это Лев Яшин, среди иностранных – Пеле. Ну, Марадона мне еще очень нравится", - цитирует Путина "Международное радио Китая".
Теги: Путин Пеле Яшин
Сегодня, 09:31
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№8 Написал: Андрей Угаров (Сегодня, 10:50) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:05) #
  • +1
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Ну, Марадона мне еще очень нравится

Ну , скажем так, то что Марадона сделал из сб Англии какую то уличную дефку , никакая политика не сможет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 10:04) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
А любимая операционка - Windows 3.1 )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№5 Написал: Santi33 СПб (Сегодня, 09:57) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Академия
А из нынешней сборной России кто любимчик?


МУТТТКО!
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Академия
А из нынешней сборной России кто любимчик?


— Буду краток. Вы знаете, буквально на днях я был в Российском Футбольном Союзе, провёл беседу со многими спортсменами, в том числе молодыми, кстати, очень грамотные ребята. Так вот мы обсудили, в частности и данную проблему, поговорили о текущей экономической обстановке в стране; они так же рассказали о своих планах на будущее. Конечно, в первую очередь их волновала проблема востребованности; не менее остро встал и вопрос по ипотечным кредитам, но могу заверить, все эти проблемы решаемы и мы направим все усилия, чтобы решены они были в самом ближайшем будущем. В том числе это касается и темы, затронутой в вашем вопросе.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 09:50) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Других он просто не знает.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№2 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 09:37) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Академия
А из нынешней сборной России кто любимчик?


Спасибо за вопрос.
Ожидайте ответа.


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№1 Написал: Академия (Сегодня, 09:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Рубин»
А из нынешней сборной России кто любимчик?
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
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