Жозе Моуринью: Россия выйдет из группы со второго места

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал прогноз на выступление сборной России на чемпионате мира."Сборная России выйдет из группы со второго места. Решающим матчем станет их противостояние с командой Египта. Я думаю, они выиграют. Ну, а первое место в группе A останется за сборной Уругвая", – сказал Моуринью