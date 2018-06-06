Последнее с форума:

Тема Сообщений
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 31
Ситуация на юго-востоке Украины 119547
Политика и события в стране и мире 4301
КБ-Гостевая 26687
Mузыка 5722
Зенит 104678
Отдых в Крыму. 192
Мировые трансферы 331

Новости партнеров

Жозе Моуринью: Россия выйдет из группы со второго места

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал прогноз на выступление сборной России на чемпионате мира.

"Сборная России выйдет из группы со второго места. Решающим матчем станет их противостояние с командой Египта. Я думаю, они выиграют. Ну, а первое место в группе A останется за сборной Уругвая", – сказал Моуринью

RT
Теги: Моуринью
Сегодня, 10:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 10:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»

--------------------
Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№3 Написал: Андрей Угаров (Сегодня, 10:47) #
  • -1
  •  (1)
online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 10:44) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Во, как Пострадамус настрадал!
Жозе, заодно и прогноз - на кого выйдем - Испанию или Португалию? )


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:43) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
чего ни скажешь про смешную сборную хозяев, что готовы заплатить полновесный мильон денег за попи3деть в телевизоре с умным видом о футболе во время Чемпионата..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.