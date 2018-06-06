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Пеле выступит в МГУ 11 июня

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий сообщил, что трехкратный чемпион мира бразилец Пеле выступит в МГУ.

"11 июня в МГУ приедут знаменитые футболисты прошлого и настоящего. В их числе будет и легендарный Пеле", - цитирует Садовничего Р-Спорт.
Теги: Пеле
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