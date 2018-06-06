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Деле Алли: мы едем в Россию, чтобы выиграть Чемпионат мира!

Полузащитник сборной Англии Деле Алли поделился целями команды на ЧМ-2018.

"Мы приедем в Россию, чтобы взять Кубок мира! Команда не настроена на меньшее. Мы расстроимся, если закончим вторыми.

Мы не хотим поехать туда и просто поучаствовать. Нам известно, насколько мы хороши как команда.

Если каждый из нас выжмет максимум, то все возможно", – цитирует Алли Sky Sports.
Теги: Сборная Англии
Сегодня, 12:16
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№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 12:47) #
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online

Британцы никогда в России ничего не выиграют
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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