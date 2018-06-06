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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Марко Трабукки: мы не вправе требовать успеха от этого поколения
Футбольный агент Марко Трабукки скептически высказался относительно шансов сборной России на Чемпионате мира.
"С чего все взяли, что Россия должна хорошо выступить на ЧМ? Россия на 66-м месте в рейтинге ФИФА, ниже Панамы, но выше Саудовской Аравии. Россия никогда не проходила в плей-офф ЧМ! Ок, из-за супер жеребьевки в этот раз есть шансик, но требовать успеха от этого поколения футболистов мы не вправе", — написал Трабукки в своем твиттере.
"С чего все взяли, что Россия должна хорошо выступить на ЧМ? Россия на 66-м месте в рейтинге ФИФА, ниже Панамы, но выше Саудовской Аравии. Россия никогда не проходила в плей-офф ЧМ! Ок, из-за супер жеребьевки в этот раз есть шансик, но требовать успеха от этого поколения футболистов мы не вправе", — написал Трабукки в своем твиттере.
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