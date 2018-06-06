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Марко Трабукки: мы не вправе требовать успеха от этого поколения

Футбольный агент Марко Трабукки скептически высказался относительно шансов сборной России на Чемпионате мира.

"С чего все взяли, что Россия должна хорошо выступить на ЧМ? Россия на 66-м месте в рейтинге ФИФА, ниже Панамы, но выше Саудовской Аравии. Россия никогда не проходила в плей-офф ЧМ! Ок, из-за супер жеребьевки в этот раз есть шансик, но требовать успеха от этого поколения футболистов мы не вправе", — написал Трабукки в своем твиттере.
Теги: Трабукки
Сегодня, 13:18
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18
(3)
№18 Написал: Zdorov (Сегодня, 14:35) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Бавария»
Из-за супер жеребьевки в этот раз есть шансик
На прошлом ЧМ был ШАНСИЩЕ! Тогда и состав был сильней , и тренер самый дорогой и опытный, д а и группа была ,одна из самых слабых..
Так,что все правильно! С чего мы взяли,что Сб России должна хорошо выступить, если тогда не смогли???
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№17 Написал: Rasmuz (Сегодня, 14:25) #
  • +2
  •  (2)

Агент знает, что говорит
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№16 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 14:03) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Итальянский пенек намекает на таланты, видать, сидит на голодном пайке, продать некого. А в голову не приходит, что у нормального тренера даже посредственности играют, примеров масса.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№15 Написал: Asking (Сегодня, 14:01) #
  • -1
  •  (3)

Ну разогнать нахрен до появления следующего поколения. а деньги отдать в спортшколы - толку явно больше


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№14 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:00) #
  • -1
  •  (1)

Успеха возможно и нет ,но игры хотя бы !!! Что то должно быть .Португалия без игры добилась результата ,хотя на евро была совсем мертвой ,учитывая всех их звёзд.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№13 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 13:54) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Hazar1950
требовать успеха от этого поколения футболистов мы не вправе

За такие зарплаты - вправе...

А что этот макаронник еще у тушинских
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№12 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:51) #
  • +3
  •  (5)
online

Это как в анеке о комсомольцах брежневских времен:

Если предыдущему поколению всё было по плечу, то нынешнему всё покую.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№11 Написал: anonymous (Сегодня, 13:41) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: sssh53
Зато с непотопляемого Мутко требовать нечего. Пусть получает нехилую зарплату за свое подлизывание Президенту и убожество российского спорта

какое подлизование? они одного теста, почитай про кооператив "Озеро" на досуге
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№10 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 13:39) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: dimon_1973
тогда давайте вообще разгоним сборную к xyям и не будем участвовать...
если у спортсменов не требовать успехов, то на кой болт они вообще нужны???

А чтобы профессионалы от спорта пилили деньги и вешали лапшу на уши народу
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№9 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:38) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Всё правильно написал.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№8 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:37) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
тогда давайте вообще разгоним сборную к xyям и не будем участвовать...
если у спортсменов не требовать успехов, то на кой болт они вообще нужны???
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№7 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 13:35) #
  • +1
  •  (7)

Зато с непотопляемого Мутко требовать нечего. Пусть получает нехилую зарплату за свое подлизывание Президенту и убожество российского спорта
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№6 Написал: Scoter дом (Сегодня, 13:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
млять а какого х..... извините кто то там из тренеров пистел что Россия как минимум дойдет до полуфинала????? зачем такие громкие заявления делали за 3 года буквально до ЧМ ,а щас поняли что к йню сморозили и давайте отговорки искать? нет слов тока бабки вам нужны на развитие футбола п срать
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№5 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:30) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
В любом случае, всё это - "наши проблемы"...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:29) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Трабукки
требовать успеха от этого поколения футболистов мы не вправе


Влеве, блеать.

Если от них вообще ничего не требовать и не ожидать, что же тогда будет происходить на футбольном поле?

Взятки-гладки, куле, тогда пусть выбирают себе по напитку и шезлонгу, накуй напрягаться.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 13:28) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Да требовать-то мы как раз вправе, это наша сборная, а не частный клуб, - но что толку...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:22) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
За такие зарплаты они ОБЯЗАНЫ в полуфинале играть!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№1 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 13:21) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Анжи»
требовать успеха от этого поколения футболистов мы не вправе

За такие зарплаты - вправе...
Регистрация: 1.05.2011 [жалоба]
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