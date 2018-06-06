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В субботу сборная России проведет открытую тренировку на "ВЭБ Арене"

В субботу, 9 июня, сборная России в рамках подготовки к ЧМ-2018 проведет открытую тренировку для болельщиков и СМИ.

Тренировочное занятие состоится в Москве, на стадионе "ВЭБ Арена".

РФС
Теги: Сборная России
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