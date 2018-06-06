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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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В субботу сборная России проведет открытую тренировку на "ВЭБ Арене"
В субботу, 9 июня, сборная России в рамках подготовки к ЧМ-2018 проведет открытую тренировку для болельщиков и СМИ.
Тренировочное занятие состоится в Москве, на стадионе "ВЭБ Арена".
РФС
Тренировочное занятие состоится в Москве, на стадионе "ВЭБ Арена".
РФС
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