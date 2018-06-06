Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4307
Ситуация на юго-востоке Украины 119550
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 36
Зенит 104681
КБ-Гостевая 26687
Mузыка 5722
Отдых в Крыму. 192
Мировые трансферы 331

Новости партнеров

Наталия Орейро: у Черчесова уже все волосы выпали из-за нервов!

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро высказала мнение о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

"Мне известно о проблемах сборной России. Но на них оказывается такое давление! Мне кажется, что у главного тренера уже все волосы выпали из-за нервов!", - приводит слова певицы Матч ТВ
Теги: Черчесов
Сегодня, 14:43
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
15
(3)
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ville
Орейро клевая...

ябывдул relaxed


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№14 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ville
Орейро клевая...


Слюни не уместны. Где ты и где она.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№13 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:09) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Зато у Натальи Карейры с волосами всё в порядке, ему насрать на поросятню


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№12 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мне кажется, что у главного тренера уже все волосы выпали из-за нервов!",

Если бы нашей сборной это помогло, я был бы даже рад, чтобы у него выпали не только волосы, но и другие органы чувств-с. И даже, если бы Салах, его прилюдно изнасиловал перед матчем со сборной России. Ну а что, за полученные в течение двух лет деньги и не сделанную работу надо платить. Не можешь результатами, так тогда плати своей жопой.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№11 Написал: John_Cena Саранск (Сегодня, 16:04) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Asking
Цитата: yuri
Зато от нервов ряха все ширше и ширше и масляный взгляд всё нежнее.

Да, Пельмень, он такой. Только он уже давно сборную не тренирует.

Саламыч, разлогинься, мы тебя узнали)
Регистрация: 12.06.2011 [жалоба]
№10 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 15:56) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
Да, Пельмень, он такой. Только он уже давно сборную не тренирует.

Заклинило ?


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№9 Написал: Asking (Сегодня, 15:53) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: yuri
Зато от нервов ряха все ширше и ширше и масляный взгляд всё нежнее.

Да, Пельмень, он такой. Только он уже давно сборную не тренирует.


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: Alter ego (Сегодня, 15:53) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: guns111
Цитата: Батька
Родилась там в Уругвае она ... и родители Уругвайцы .

Почему-то считал аргентинской

Уругвайцы - это по происхождению больше итало-испанцы, а аргентинцы - испано-итальянцы, хоть и те и другие говорят на испанском. Поэтому существенной разницы нет.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: Ville СПб (Сегодня, 15:39) #
  • +2
  •  (2)

Орейро клевая...


--------------------
купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
№6 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 15:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Родилась там в Уругвае она ... и родители Уругвайцы .

Почему-то считал аргентинской


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: Форрест Гамп Гринбоу (Сегодня, 15:13) #
  • 0
  •  (0)

Волосы выпали еще тогда,когда он играл за Спартак и сб России)))
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Батька (Сегодня, 15:13) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: guns111
Уругвайская? Во дела.

Родилась там в Уругвае она ... и родители Уругвайцы ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 15:10) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
зато усы поперли в рост


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 14:53) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уругвайская? Во дела.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:52) #
  • +7
  •  (9)
online

Зато от нервов ряха все ширше и ширше и масляный взгляд всё нежнее.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.