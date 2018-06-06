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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Аяз Гулиев перешел в "Ростов" (1)
Аяз Гулиев перешел в "Ростов" (1)
12:27
Зураб Циклаури: оптимальным результатом станет попадание в десятку, но мы будем довольны и сохранением места в РФПЛ
Зураб Циклаури: оптимальным результатом станет попадание в десятку, но мы будем довольны и сохранением места в РФПЛ
Наталия Орейро: у Черчесова уже все волосы выпали из-за нервов!
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро высказала мнение о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.
"Мне известно о проблемах сборной России. Но на них оказывается такое давление! Мне кажется, что у главного тренера уже все волосы выпали из-за нервов!", - приводит слова певицы Матч ТВ
"Мне известно о проблемах сборной России. Но на них оказывается такое давление! Мне кажется, что у главного тренера уже все волосы выпали из-за нервов!", - приводит слова певицы Матч ТВ
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