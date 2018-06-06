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Анзор Кавазашвили о невызове Денисова: как можно личное ставить выше интересов страны?

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отметил, что тренерскому штабу сборной России стоило взять полузащитника Игоря Денисова на ЧМ-2018.

"Говорят, у Игоря сложный характер, но так ведь и у Дзюбы не сахар. Это все таки лучший полузащитник нашего чемпионата. Чемпион. Несомненно он бы принес нам пользу.

И вообще, я абсолютно не понимаю, как можно противопоставлять какие-то личные обиды с интересами национальной сборной, с интересами страны?", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
Теги: Денисов Черчесов Кавазашвили
Сегодня, 15:30
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10
(3)
№10 Написал: Realist2000 (Сегодня, 16:16) #
  • 0
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online

Все вопросы к Му-дко!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:13) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Гарик и навтыкать бы мог


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 16:05) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: Lord
Да причем тут Денисов? Задалбали эту тему мусолить. Вот как будто был бы Денисов и начали бы всех рвать разом, все остальные 9 игроков в поле сразу начали по мячу попадать и по воротам за 4 тайма больше одного удара наносить. Черчесов ради денег поставил под удар свою тренерскую карьеру я считаю. Наших буратин тренировать мало кто смог бы, Черчес явно не из их числа...

Не согласен. Денисов мог и бы слово сказать, и поддушить, и навалять.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№7 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 16:00) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord
Да причем тут Денисов? Задалбали эту тему мусолить. Вот как будто был бы Денисов и начали бы всех рвать разом, все остальные 9 игроков в поле сразу начали по мячу попадать и по воротам за 4 тайма больше одного удара наносить. Черчесов ради денег поставил под удар свою тренерскую карьеру я считаю. Наших буратин тренировать мало кто смог бы, Черчес явно не из их числа...

По Черчесу да, согласен - ху.ня, а не тренер.
Но Денисова надо было обязательно брать на ЧМ, лучший ОПЗ на данный момент!
Наши почему вперёд не бегут? Потому что назад постоянно оглядываться надо, да защите помогать, а при мощном центре и защита немного разгружается, и вперёд можно идти бОльшими силами, пытаться создать там что-нибудь...
Был бы Гарик - глядишь, и наши в створ больше одного удара бы наносить стали!
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№6 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:58) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord
Черчесов ради денег поставил под удар свою тренерскую карьеру


Черчесов ничего не поставил "под удар". У него не было и нет "тренерской карьеры" (вопросы к Мутко). Он два года делал свою дрим тим за большую зарплату. У него получилось. Сделал. Вас эта команда устраивает? Флаг в руки. На мой взгляд, омерзительное зрелище, стадо баранов, бродящее по полю, и пастух (в черкеске) - тренер сборной. Черчесов только не понимает, что "просрав" домашний ЧМ, с ним найдется много желающих "сходить в душ".
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: паровоз (Сегодня, 15:58) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
был бы тренер нормальный, то и Денисов пригодился бы, а с этим, позориться только!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№4 Написал: Asking (Сегодня, 15:49) #
  • +1
  •  (11)

А как Пельмень по приказу не вызывал никого из Ростова ибо Бердыев не по плану обогнал резиновую Зину? Якобы у них "международного опыта нет"(с) Зато у Нойштадера он типа был, и паспорт ему разом нарисовали, а все потому, что рукопожатые его прикупить хотели, да посмотрев как он играет, передумали. Как у Пельменя Щенников мертвый два матча привозил на фланге, и только в третьем Комбаров вышел - и намертво бровку закрыл, ни одного острого не было с его фланга! Почему щенников играл? А, приказ хозяина...
Чего удивляемся? Это традиция уже!
Да и Денисов - не шибко потеря. Что Глушаков, что Денисов, что Игогошич - они все уже в прошлом


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: Apant1 (Сегодня, 15:47) #
  • +1
  •  (9)

Согласен с Лордом, необоснованный скулёж с Денисовым. Хоть с ним, хоть без него, выход из группы с последующим вылетом, это наш максимум и минимум, спасибо лимиту, нет нормальных футболистов
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 15:42) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Да причем тут Денисов? Задалбали эту тему мусолить. Вот как будто был бы Денисов и начали бы всех рвать разом, все остальные 9 игроков в поле сразу начали по мячу попадать и по воротам за 4 тайма больше одного удара наносить. Черчесов ради денег поставил под удар свою тренерскую карьеру я считаю. Наших буратин тренировать мало кто смог бы, Черчес явно не из их числа...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:40) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Да Черчесу хоть ссы в усы...


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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