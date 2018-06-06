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Зураб Циклаури: оптимальным результатом станет попадание в десятку, но мы будем довольны и сохранением места в РФПЛ
Зураб Циклаури: оптимальным результатом станет попадание в десятку, но мы будем довольны и сохранением места в РФПЛ
Анзор Кавазашвили о невызове Денисова: как можно личное ставить выше интересов страны?
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отметил, что тренерскому штабу сборной России стоило взять полузащитника Игоря Денисова на ЧМ-2018.
"Говорят, у Игоря сложный характер, но так ведь и у Дзюбы не сахар. Это все таки лучший полузащитник нашего чемпионата. Чемпион. Несомненно он бы принес нам пользу.
И вообще, я абсолютно не понимаю, как можно противопоставлять какие-то личные обиды с интересами национальной сборной, с интересами страны?", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
"Говорят, у Игоря сложный характер, но так ведь и у Дзюбы не сахар. Это все таки лучший полузащитник нашего чемпионата. Чемпион. Несомненно он бы принес нам пользу.
И вообще, я абсолютно не понимаю, как можно противопоставлять какие-то личные обиды с интересами национальной сборной, с интересами страны?", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
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