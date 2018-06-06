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Камиль Глик не примет участия в ЧМ-2018

По данным TransferMarkt, защитник "Штутгарта" Марцин Камински заменит Камила Глика в заявке сборной Польши на чемпионат мира 2018.

Ранее сообщалось, что Глик повредивший плечо на одной из тренировок, сможет восстановиться к турниру.
Теги: Глик Сборная Польши
Сегодня, 15:34
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