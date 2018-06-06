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Власти Санкт-Петербурга не пустят футбольных хулиганов дальше аэропорта

Власти Петербурга совместно с правоохранительными органами готовы выявлять прибывших на чемпионат мира по футболу хулиганов еще в аэропорту и отправлять их обратно, заявил в среду исполняющий обязанности председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Романов.

По его словам, Петербург «готов к работе с хулиганами» и приданных городу сил достаточно для пресечения каких-либо эксцессов. Совместная работа с МВД и ФСБ, по его словам, ведётся уже целый год, поэтому многие хулиганы «просто не доедут» до Петербурга «поболеть таким образом».

«Работа начинается не на фанзоне, работа начинается с границы. Мы понимаем, кто к нам приедет и зачем. Кто приедет болеть — мы им создадим все условия, а кто приедет сюда драться, — они останутся там, откуда прилетят, мы отправим их обратно», — заявил Романов "Р-Спорт".
Сегодня, 17:05
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№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Asking
Теперь задача - местный вираж сперва запихать в аэропорт

Лучше Фратрию,которая Гитлера с днюхой поздравляла.Самые неадекваты это ваши фаны.Впрочем чего удивляться.Москвабад это сборище всея России,какая уж там культура.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 17:18) #
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Теперь задача - местный вираж сперва запихать в аэропорт


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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