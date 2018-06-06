Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Куинси Промес самый дорогой футболист РФ...
|0
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|43
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119556
|КБ-Гостевая
|26690
|Курилка
|1535
|Политика и события в стране и мире
|4314
|Зенит
|104684
|Mузыка
|5722
Новости партнеров
Лента новостей:
15:24
Аяз Гулиев перешел в "Ростов" (8)
Аяз Гулиев перешел в "Ростов" (8)
12:27
Зураб Циклаури: оптимальным результатом станет попадание в десятку, но мы будем довольны и сохранением места в РФПЛ
Зураб Циклаури: оптимальным результатом станет попадание в десятку, но мы будем довольны и сохранением места в РФПЛ
Власти Санкт-Петербурга не пустят футбольных хулиганов дальше аэропорта
Власти Петербурга совместно с правоохранительными органами готовы выявлять прибывших на чемпионат мира по футболу хулиганов еще в аэропорту и отправлять их обратно, заявил в среду исполняющий обязанности председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Андрей Романов.
По его словам, Петербург «готов к работе с хулиганами» и приданных городу сил достаточно для пресечения каких-либо эксцессов. Совместная работа с МВД и ФСБ, по его словам, ведётся уже целый год, поэтому многие хулиганы «просто не доедут» до Петербурга «поболеть таким образом».
«Работа начинается не на фанзоне, работа начинается с границы. Мы понимаем, кто к нам приедет и зачем. Кто приедет болеть — мы им создадим все условия, а кто приедет сюда драться, — они останутся там, откуда прилетят, мы отправим их обратно», — заявил Романов "Р-Спорт".
По его словам, Петербург «готов к работе с хулиганами» и приданных городу сил достаточно для пресечения каких-либо эксцессов. Совместная работа с МВД и ФСБ, по его словам, ведётся уже целый год, поэтому многие хулиганы «просто не доедут» до Петербурга «поболеть таким образом».
«Работа начинается не на фанзоне, работа начинается с границы. Мы понимаем, кто к нам приедет и зачем. Кто приедет болеть — мы им создадим все условия, а кто приедет сюда драться, — они останутся там, откуда прилетят, мы отправим их обратно», — заявил Романов "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.