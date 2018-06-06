Матч Суперкубка Италии пройдет в 2019 году в Саудовской Аравии

Матч за Суперкубок Италии-2018 может пройти на территории Саудовской Аравии, сообщает Calciomercato.В матче за Суперкубок сыграют "Ювентус" и "Милан".По информации издания, встреча состоится в январе 2019 года.