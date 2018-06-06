Комитет Верховной рады рекомендует запретить на Украине трансляцию ЧМ-2018

Комитет Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендует парламенту запретить на Украине трансляцию ЧМ-2018."Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу", — сообщила первый замглавы комитета, депутат Рады Ольга Червакова в Facebook.