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Комитет Верховной рады рекомендует запретить на Украине трансляцию ЧМ-2018

Комитет Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики рекомендует парламенту запретить на Украине трансляцию ЧМ-2018.

"Комитет поддержал проект постановления о запрете телеканалам транслировать чемпионат мира по футболу", — сообщила первый замглавы комитета, депутат Рады Ольга Червакова в Facebook.
Сегодня, 17:19
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(1)
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 18:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пусть людей не смешать. Будут показывать, как миленькие... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№4 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 17:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
дoлбoeбы кастрюлеголовые
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чтоб не рушить в головах обывателей картинку загибающейся под санкциями России?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 17:43) #
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Болеет за:
«Динамо» М
во це дило !!!
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:40) #
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во дебилизм у них прёт laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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