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Сборная Ирана уже тренируется в подмосковной Баковке

Сборная Ирана за два дня до товарищеского матча против команды Литвы проводит тренировку в подмосковной Баковке. Занятие проходит в полном составе, сообщает ТАСС.

Во вторник футболисты и тренерский штаб сборной Ирана прибыли в Россию для участия в чемпионате мира. В пятницу в Москве на стадионе "Спартак" иранцы проведут товарищеский матч против литовцев. Эта игра станет последней для команды Ирана перед чемпионатом мира.
Теги: Сборная Ирана
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