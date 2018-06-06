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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сборная Ирана уже тренируется в подмосковной Баковке
Сборная Ирана за два дня до товарищеского матча против команды Литвы проводит тренировку в подмосковной Баковке. Занятие проходит в полном составе, сообщает ТАСС.
Во вторник футболисты и тренерский штаб сборной Ирана прибыли в Россию для участия в чемпионате мира. В пятницу в Москве на стадионе "Спартак" иранцы проведут товарищеский матч против литовцев. Эта игра станет последней для команды Ирана перед чемпионатом мира.
Во вторник футболисты и тренерский штаб сборной Ирана прибыли в Россию для участия в чемпионате мира. В пятницу в Москве на стадионе "Спартак" иранцы проведут товарищеский матч против литовцев. Эта игра станет последней для команды Ирана перед чемпионатом мира.
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