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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В поездах для болельщиков ЧМ-2018 запретят продажу алкоголя
В бесплатных шаттлах для болельщиков, курсирующих между городами—участниками чемпионата мира—2018, запретят продажу алкоголя. С подобной инициативой выступила вице-премьер правительства РФ, куратор мундиаля Ольга Голодец.
Данный запрет распространяется исключительно на поезда. На самих стадионах болельщикам будет предложено приобрести лёгкие алкогольные напитки. Однако и данное послабление будет действовать исключительно во время чемпионата — в дальнейшем продажу пива на стадионах запретят.
УралПолит
Данный запрет распространяется исключительно на поезда. На самих стадионах болельщикам будет предложено приобрести лёгкие алкогольные напитки. Однако и данное послабление будет действовать исключительно во время чемпионата — в дальнейшем продажу пива на стадионах запретят.
УралПолит
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