В поездах для болельщиков ЧМ-2018 запретят продажу алкоголя

В бесплатных шаттлах для болельщиков, курсирующих между городами—участниками чемпионата мира—2018, запретят продажу алкоголя. С подобной инициативой выступила вице-премьер правительства РФ, куратор мундиаля Ольга Голодец.Данный запрет распространяется исключительно на поезда. На самих стадионах болельщикам будет предложено приобрести лёгкие алкогольные напитки. Однако и данное послабление будет действовать исключительно во время чемпионата — в дальнейшем продажу пива на стадионах запретят.