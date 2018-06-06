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В поездах для болельщиков ЧМ-2018 запретят продажу алкоголя

В бесплатных шаттлах для болельщиков, курсирующих между городами—участниками чемпионата мира—2018, запретят продажу алкоголя. С подобной инициативой выступила вице-премьер правительства РФ, куратор мундиаля Ольга Голодец.

Данный запрет распространяется исключительно на поезда. На самих стадионах болельщикам будет предложено приобрести лёгкие алкогольные напитки. Однако и данное послабление будет действовать исключительно во время чемпионата — в дальнейшем продажу пива на стадионах запретят.

УралПолит
Сегодня, 19:27
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№2 Написал: Asking (Сегодня, 19:43) #
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в дальнейшем продажу пива на стадионах запретят.

А с куя ли? Считается, что русские более дикие, чем отмороженые ублюдки-англичане?
Козлы вы там все.


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 19:36) #
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online

ну так болельщики затарятся перед поездкой,наших болельщиков этот запрет не остановит. relaxed
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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