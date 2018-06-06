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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Базу сборной Англии на ЧМ-2018 в Петербурге огородят высоким забором
Тренировочная база сборной Англии во время чемпионата мира-2018 будет огорожена высоким забором по просьбе команды к началу турнира.
Команда Гарета Саутгейта будет базироваться в Зеленогорске (входит в состав Санкт- Петербурга).
Ранее защитник сборной Англии Дэнни Роуз заявил, что решил не брать семью на мировое первенство в Россию, так как опасается, что она столкнется с оскорблениями на расовой почве.
ТАСС
Команда Гарета Саутгейта будет базироваться в Зеленогорске (входит в состав Санкт- Петербурга).
Ранее защитник сборной Англии Дэнни Роуз заявил, что решил не брать семью на мировое первенство в Россию, так как опасается, что она столкнется с оскорблениями на расовой почве.
ТАСС
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