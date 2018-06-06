Базу сборной Англии на ЧМ-2018 в Петербурге огородят высоким забором

Тренировочная база сборной Англии во время чемпионата мира-2018 будет огорожена высоким забором по просьбе команды к началу турнира.Команда Гарета Саутгейта будет базироваться в Зеленогорске (входит в состав Санкт- Петербурга).Ранее защитник сборной Англии Дэнни Роуз заявил, что решил не брать семью на мировое первенство в Россию, так как опасается, что она столкнется с оскорблениями на расовой почве.