Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ростовские футбольные новости 548
Политика и события в стране и мире 4328
КБ-Гостевая 26692
Куинси Промес самый дорогой футболист РФ... 0
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 43
Ситуация на юго-востоке Украины 119555
Зенит 104684
Mузыка 5722

Новости партнеров

Базу сборной Англии на ЧМ-2018 в Петербурге огородят высоким забором

Тренировочная база сборной Англии во время чемпионата мира-2018 будет огорожена высоким забором по просьбе команды к началу турнира.

Команда Гарета Саутгейта будет базироваться в Зеленогорске (входит в состав Санкт- Петербурга).

Ранее защитник сборной Англии Дэнни Роуз заявил, что решил не брать семью на мировое первенство в Россию, так как опасается, что она столкнется с оскорблениями на расовой почве.

ТАСС
Теги: Сборная Англии
Сегодня, 19:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Asking (Сегодня, 19:43) #
  • 0
  •  (0)
online

Подобное - к подобному.


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 19:41) #
  • 0
  •  (0)
online

Спрячь за высоким забором девчонку,
Выкраду вместе с забором!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Видимо для того чтобы англичане шпарили друг друга в обстановке приватности. А нигер там самый злоебучий
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.