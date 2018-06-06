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В Госдуме назвали парадоксом решение Рады запретить трансляции матчей ЧМ-2018 на Украины

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев негативно оценил решение комитет Верховной Рады, который поддержал постановление о запрете трансляции матчей ЧМ-2018 на Украине. В то же время парламентарии пригласил украинских граждан на матчи турнира.

"Звучит, конечно, парадоксально: комитет по вопросам "свободы слова" и тут же поддержал запрет трансляции матчей. Киевские политики совершенно не думают об интересах своего народа, лишая своих же граждан возможности увидеть лучший чемпионат мира в истории футбола. В этой ситуации украинцам можно только посочувствовать.

Однако нас радует, что около пяти тысяч болельщиков с Украины все же собираются приехать в Россию, чтобы поддержать любимые команды и получить удовольствие от красивой игры. Их мы ждем с нетерпением. Визит в Россию – это лучшая возможность получить прививку от русофобии", - цитирует Дегтярева "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 20:13
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