Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4331
Ростовские футбольные новости 548
КБ-Гостевая 26692
Куинси Промес самый дорогой футболист РФ... 0
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 43
Ситуация на юго-востоке Украины 119555
Зенит 104684
Mузыка 5722

Новости партнеров

Израиль пожалуется в ФИФА на Палестину

Израильская футбольная ассоциация (IFA) подаст жалобу в ФИФА на Палестинскую футбольную ассоциацию (PFA) в связи с отменой товарищеского матча между сборными Израиля и Аргентины, сообщает AFP. Игра должна была состояться вчера в Иерусалиме.

"Мы считаем это пересечением "красной линии", не можем это принять. Мы собираемся направить официальную жалобу в ФИФА и дисциплинарный комитет, чтобы были приняты меры", - заявил вице-президент IFA Ротем Камер.

Сборная Аргентины на предстоящем чемпионате мира встретится с Исландией (16 июня, Москва), Хорватией (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 20:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 21:15) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тенденция нехорошая началась: всё больше и больше разные нефутбольные факторы и п ..ры стали влиять на футбол... Несчастные палестинцы не хотят,Аргентина отменяет игру - прям вопрос жизни и смерти для них. Теперь наверное всё у них наладится...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.