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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Израиль пожалуется в ФИФА на Палестину
Израильская футбольная ассоциация (IFA) подаст жалобу в ФИФА на Палестинскую футбольную ассоциацию (PFA) в связи с отменой товарищеского матча между сборными Израиля и Аргентины, сообщает AFP. Игра должна была состояться вчера в Иерусалиме.
"Мы считаем это пересечением "красной линии", не можем это принять. Мы собираемся направить официальную жалобу в ФИФА и дисциплинарный комитет, чтобы были приняты меры", - заявил вице-президент IFA Ротем Камер.
Сборная Аргентины на предстоящем чемпионате мира встретится с Исландией (16 июня, Москва), Хорватией (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).
"Спорт-Экспресс"
"Мы считаем это пересечением "красной линии", не можем это принять. Мы собираемся направить официальную жалобу в ФИФА и дисциплинарный комитет, чтобы были приняты меры", - заявил вице-президент IFA Ротем Камер.
Сборная Аргентины на предстоящем чемпионате мира встретится с Исландией (16 июня, Москва), Хорватией (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерией (26 июня, Санкт-Петербург).
"Спорт-Экспресс"
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