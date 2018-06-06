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Подготовительные работы к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде завершатся 12 июня

Ремонтные, реставрационные и строительные работы в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 должны быть завершены 12 июня.

На 12 июня назначен ввод в эксплуатацию последних объектов - Нижне-Волжской набережной и станции метро "Стрелка".

"Станция будет открыта 12 июня и протестирована при большом пассажиропотоке. Дальше она будет работать в плановом режиме. К чемпионату мира по футболу в Нижнем Новгороде было восстановлено более 550 фасадов домов, 55 ветхих строений было снесено. Полностью к приему гостей готовы Волжская набережная и парк на территории Стрелки. Строители вносят в эти городские пространства последние штрихи", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ТАСС
Сегодня, 21:13
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