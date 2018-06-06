Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:50
Игорь Беляев: задача минимум для "Авангарда" - выступить в первенстве не хуже, чем в прошлом сезоне (1)
Игорь Беляев: задача минимум для "Авангарда" - выступить в первенстве не хуже, чем в прошлом сезоне (1)
17:32
Фатма Самура: сделать выбор в пользу России, как хозяйки мундиаля, было правильным решением (1)
Фатма Самура: сделать выбор в пользу России, как хозяйки мундиаля, было правильным решением (1)
15:24
Аяз Гулиев перешел в "Ростов" (12)
Аяз Гулиев перешел в "Ростов" (12)
12:27
Зураб Циклаури: оптимальным результатом станет попадание в десятку, но мы будем довольны и сохранением места в РФПЛ
Зураб Циклаури: оптимальным результатом станет попадание в десятку, но мы будем довольны и сохранением места в РФПЛ
Капитан сборной Ирана: Россия - очень гостеприимная страна
Капитан сборной Ирана Масуд Шоджаи признался, что Россия создала отличные условия для тренировок.
"Россия – очень гостеприимная страна, условия на базе - отличные. Мы здесь чуть меньше суток, но ощущаем себя прекрасно. Матч с Марокко будет игрой за 6 очков. Марокканцы - одна из лучших команд в Африке. Уверен, что будет хорошая интересная игра. Все мы к ней морально готовы. А о других играх поговорим уже после Марокко", - цитирует игрока "Р-Спорт".
"Россия – очень гостеприимная страна, условия на базе - отличные. Мы здесь чуть меньше суток, но ощущаем себя прекрасно. Матч с Марокко будет игрой за 6 очков. Марокканцы - одна из лучших команд в Африке. Уверен, что будет хорошая интересная игра. Все мы к ней морально готовы. А о других играх поговорим уже после Марокко", - цитирует игрока "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.