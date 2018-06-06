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Капитан сборной Ирана: Россия - очень гостеприимная страна

Капитан сборной Ирана Масуд Шоджаи признался, что Россия создала отличные условия для тренировок.

"Россия – очень гостеприимная страна, условия на базе - отличные. Мы здесь чуть меньше суток, но ощущаем себя прекрасно. Матч с Марокко будет игрой за 6 очков. Марокканцы - одна из лучших команд в Африке. Уверен, что будет хорошая интересная игра. Все мы к ней морально готовы. А о других играх поговорим уже после Марокко", - цитирует игрока "Р-Спорт".
Теги: Сборная Ирана
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