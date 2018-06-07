Александр Емельяненко: кто критикует боксеров, футболистов? Их нет в рейтинге? Тогда они никто!

Боец ММА Александр Емельяненко отметил, что ему не стыдно за сборную России в преддверии чемпионата мира-2018. По словом 36-летнего спортсмена, в национальной команде собраны самые сильные игроки.- Я на стороне футболистов, потому что спорт - это самая тяжелая работа. Во всем нужно себя ограничивать, нужно превозмогать усталость, боль и все лишения. Почему бы критикующим не попробовать поменяться со спортсменами местами. Пусть выйдут на поле и покажут все, что умеют. Флаг им в руки! Если они такие умные, критикуют футболистов, боксеров, то сами-то где в рейтингах? Их нет? Тогда они никто и звать их никак. У нас нет никого сильнее тех, кого взяли в сборную. Они - лучшее, что у нас сейчас есть в футболе.- Нет, вообще не стыдно. Ну, всякое бывает. Где-то мы выигрываем, где-то проигрываем. Повторяю: эти люди - лучшие из тех, кого мы сегодня можем собрать в команде. А стыдно мне за людей, которые сидят дома перед телевизором - как этот, из Таганрога, из "Наша Russia" - и советы дают, кому и что нужно делать, хотя сами ничего не понимают и ни в чем не разбираются. В основном, это люди, которые не смогли себя реализовать в жизни. Те, у кого все хорошо, к другим относятся соответствующим образом и никогда никому не завидуют.