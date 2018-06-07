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Александр Емельяненко: кто критикует боксеров, футболистов? Их нет в рейтинге? Тогда они никто!

Боец ММА Александр Емельяненко отметил, что ему не стыдно за сборную России в преддверии чемпионата мира-2018. По словом 36-летнего спортсмена, в национальной команде собраны самые сильные игроки.

- До начала чемпионата мира осталась неделя, а сборная России выглядит неубедительно. Вы за спортсменов или за тех, кто критикует их?

- Я на стороне футболистов, потому что спорт - это самая тяжелая работа. Во всем нужно себя ограничивать, нужно превозмогать усталость, боль и все лишения. Почему бы критикующим не попробовать поменяться со спортсменами местами. Пусть выйдут на поле и покажут все, что умеют. Флаг им в руки! Если они такие умные, критикуют футболистов, боксеров, то сами-то где в рейтингах? Их нет? Тогда они никто и звать их никак. У нас нет никого сильнее тех, кого взяли в сборную. Они - лучшее, что у нас сейчас есть в футболе.

- То есть вам не стыдно за нашу сборную?

- Нет, вообще не стыдно. Ну, всякое бывает. Где-то мы выигрываем, где-то проигрываем. Повторяю: эти люди - лучшие из тех, кого мы сегодня можем собрать в команде. А стыдно мне за людей, которые сидят дома перед телевизором - как этот, из Таганрога, из "Наша Russia" - и советы дают, кому и что нужно делать, хотя сами ничего не понимают и ни в чем не разбираются. В основном, это люди, которые не смогли себя реализовать в жизни. Те, у кого все хорошо, к другим относятся соответствующим образом и никогда никому не завидуют.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная России
Сегодня, 00:00
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5
(0)
№5 Написал: Apant1 (Сегодня, 00:32) #
  • 0
  •  (0)
online

На деньги этих самых НИКТО спортсмены и живут, так как сами никакого продукта не производят, были бы на земле только футболисты и боксёры, так бы все и здохли с голодухи. Ещё бы сказал, что ж вы такие бедные, если такие умные. К сожалению ум в наше время востребован меньше чем умение бить морды и пинать мяч
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 00:11) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
шахтеры делают все тоже самое вахтово всю свою жизнь за копейки/
cборная РФ за два года с провального че 2016 стала еще хуже и даже матч с саудовцами вызывает тревогу.
конечно они не должны быть критикуемы, а тренерский штаб достоин восхищения


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 00:08) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
++
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№2 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 00:05) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Путинизм головного мозга
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:03) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Я на стороне футболистов, потому что спорт - это самая тяжелая работа. Во всем нужно себя ограничивать, нужно превозмогать усталость, боль и все лишения. Почему бы критикующим не попробовать поменяться со спортсменами местами


...но комент.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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