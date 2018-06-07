Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 47
Ростовские футбольные новости 549
Ситуация на юго-востоке Украины 119566
КБ-Гостевая 26696
Политика и события в стране и мире 4335
Куинси Промес самый дорогой футболист РФ... 1
Зенит 104684
Mузыка 5722

Новости партнеров

В аэропорту Калуги открылся новый терминал

Аэропорт в Калуге открыл новый международный терминал в преддверии старта чемпионата мира.

12 июня сюда прилетит сборная Сенегала, которая во время ЧМ-2018 будет базироваться в Калуге.

Общая пропускная способность аэропорта Калуга возросла со 100 до 350 пассажиров в час. Площадь нового здания составляет 2400 кв. м.

Welcome2018.com
Сегодня, 00:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.