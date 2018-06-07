В аэропорту Калуги открылся новый терминал

Аэропорт в Калуге открыл новый международный терминал в преддверии старта чемпионата мира.12 июня сюда прилетит сборная Сенегала, которая во время ЧМ-2018 будет базироваться в Калуге.Общая пропускная способность аэропорта Калуга возросла со 100 до 350 пассажиров в час. Площадь нового здания составляет 2400 кв. м.