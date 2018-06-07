Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 46
Ситуация на юго-востоке Украины 119566
КБ-Гостевая 26696
Политика и события в стране и мире 4335
Куинси Промес самый дорогой футболист РФ... 1
Ростовские футбольные новости 548
Зенит 104684
Mузыка 5722

Новости партнеров

Валерий Газзаев: функциональное состояние сборной России на данный момент оставляет желать лучшего

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о готовности национальной команды к чемпионату мира 2018 года.

"Давайте по порядку. Функциональное состояние на данный момент оставляет желать лучшего. В матче с Австрией команду хватило фактически на первые 20-25 минут. А с Турцией первый тайм был более-менее, но вскоре после перерыва сдали — гости имели большое преимущество, а наши футболисты заметно «подсели» и пытались отстоять ничью, хотя выступали дома против соперника, который выступал без ряда основных футболистов. Турция не относится к грандам мирового футбола, да еще и приехала практически вторым составом.

То, что футболисты психологически не готовы, видно невооруженным глазом. Неудачи всегда усугубляют моральное состояние игрока. И особенно если команда не знает побед на протяжении аж семи встреч. С каждой игрой ситуация ухудшается. Игроки вроде бы и старались, но у них не горели глаза, их как будто сковывал некий комплекс. Именно психология — главная причина того, что в действиях спортсменов было такое большое количество брака, и они совершали так много индивидуальных ошибок, в том числе в простейших игровых эпизодах.

Внешне все нормально — а внутри футболисты зажаты, отсюда идут неверные решения и отсутствие командной игры. Любая победа привела бы к улучшению настроения и сплочению коллектива, а каждое поражение потихоньку лишает футболистов веры в победу, доверия к партнерам и уверенности в себе.

Стабильность состава напрямую влияет на результат. Но сейчас невозможно сказать с уверенностью, какими будут состав и тактическая схема на матч открытия с Саудовской Аравией 14 июня. Причем тем самым мы вводим в заблуждение не соперника, а прежде всего самих себя.

Возьмем четыре матча сборной России в 2018 году, когда уже было известно, что из-за травм тренерский штаб не может рассчитывать на Васина, Джикию и Кокорина. Стартовый состав во всех этих четырех играх отличался разительно — другая тактика, другие исполнители. Спустя пять дней после Австрии на поле в матче с Турцией вышло сразу пять новых футболистов, половина команды. А некоторые игроки всякий раз появляются на новой позиции. Все это тоже не добавляет уверенности.

На мой взгляд, в большинство ведущих команд мира, как в клубах, так и в сборных, как минимум 8-9 позиций являются стабильными, основательными, а ротация происходит примерно на двух-трех. Но у сборной России, по сути, стабильных позиций две — вратарь Акинфеев да форвард Смолов", - приводит слова Газзаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Газзаев Сборная России
Сегодня, 00:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.