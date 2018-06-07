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Месут Озил может пропустить старт ЧМ

Полузащитник сборной Германии Месут Озил испытывает проблемы с коленом после контрольной игры с Австрией, сообщает Bild.

29-летний немец не тренируется с командой на протяжении четырех дней. Озил работает в тренажерном зале.

Игрок "Арсенала" точно пропустит товарищеский матч с Саудовской Аравией (8 июня). Под вопросом участие Озила в стартовой игре ЧМ-2018 против сборной Мексики (17 июня).
Теги: Озил Сборная Германии
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