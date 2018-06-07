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Джанни Инфантино: на ЧМ судьи будут останавливать матчи из-за проявления расизма

Президент ФИФА Джанни Инфантино в преддверии ЧМ-2018 рассказал о мерах по борьбе с расизмом.

"У нас есть четкая инструкция. В случае проявлений расизма судья вправе остановить, прервать и даже отменить игру. Если что-то подобное произойдет, то благодаря мониторинговой системе последуют незамедлительные санкции.

Конечно, мы хотим, чтобы этого не случилось. О серьезных последствиях все предупреждены", – цитирует Инфантино Sky Sport.
Теги: Инфантино
Сегодня, 09:15
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6
(0)
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 10:22) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Чтобы не было проявлений расизма нужно в нечетных матчах игрокам играть в черных пижамках, а в четных - в белых. Каждый третий матч в красных и четвертый в желтых.
И настанет царствие понимания и толерантности.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Asking (Сегодня, 10:00) #
  • +1
  •  (3)

А нацизма? Например оскорблений в адрес РУССКИХ или России?

Цитата: Nastroenie
Тогда нет смысла эти матчи вообще начинать.

Вас как раз на ЧМ вместе с вашими хозяевами пендосами - и не пустили


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: sergey3709 (Сегодня, 09:58) #
  • +3
  •  (5)

А если такие проявления будут целенаправленными по обстоятельствам (текущему результату матча)матча,что тогда?
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:58) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ЧР
т.е. если кричать, что белый судья пидор это нормально, а если судья черный при этом, то это расизм и нетолерантность?

ухать на стадионе не надо и бананами кидаться. А лучше не пускать на стадион неадекватов.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 09:55) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
т.е. если кричать, что белый судья пидор это нормально, а если судья черный при этом, то это расизм и нетолерантность?
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 09:21) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Тогда нет смысла эти матчи вообще начинать.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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