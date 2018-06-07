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Полузащитник сборной Панамы Альберто Кинтеро из за травмы пропустит ЧМ-2018

Сборная Панамы лишилась одного из лидеров в преддверии старта чемпионата мира 2018 года.

Расположение сборной покидает полузащитник Альберто Кинтеро, сообщает официальный сайт панамской федерации футбола.

Футболист был включен в окончательную заявку на чемпионат мира, но получил травму. В ходе обследования врачи диагностировали у 30-летнего хавбека перелом плюсневой кости ноги.

Вместо Кинтеро в сборную вызван полузащитник "Гента" Рикардо Авила.
Теги: сборная Панамы
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