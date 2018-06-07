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МВД: будем лояльны к болельщикам, простим мелкие правонарушения

Первый замначальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России генерал-майор полиции Антон Гусев рассказал о мерах безопастности, которые будут принятый на чемпионате мера в отношении приезжих болельщиков.

"Мы настроены очень лояльно к болельщикам, которые приедут в страну и не будут нарушать правопорядок. Скорее всего, закроем глаза на некоторые мелкие правонарушения с учетом нашего законодательства, но готовы жестко действовать в отношении правонарушителей", - цитирует Гусева "Интерфакс".
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