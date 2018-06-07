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Маурисио Перейра: Уругвай легко победит Россию

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра высказал уверенность в победе сборной Уругвая над командой России на групповом этапе чемпионата мира — 2018.

"России не представляет никакой опасности для сборной Уругвая. Уругвайцы легко победят с разницей в два мяча, не испытывая каких-то проблем. Но возможно, что Уругвай к последней игре уже завоюет путёвку в 1/8 финала, а Россия ещё будет на это бороться. В таком случае получится другая история. Но если сравнить эти сборные, то на мой взгляд, у сборной России явно нет никаких шансов", — цитирует Перейру Zona Mixta.]Zona Mixta.[/leech]
Теги: Сборная Уругвая Сборная России
Сегодня, 11:15
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№1 Написал: Ville СПб (Сегодня, 11:18) #
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так и есть. прискорбно.


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купил себе ковер!
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