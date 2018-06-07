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Пеле: Неймар в одиночку не выиграет Чемпионат мира

Пеле поделился ожиданиями от выступления сборной Бразилии на чемпионате мира – 2018.

"Я абсолютно уверен в Тите. Меня беспокоит лишь одна вещь: до чемпионата мира осталось всего несколько дней, а у нас всё ещё нет сплоченной команды. Индивидуально все игроки хороши. Но мы не команда.

Для меня Неймар – один из лучших игроков в мире. Сейчас он более зрелый и опытный футболист, но он не выиграет чемпионат мира в одиночку. В таких турнирах побеждают только команды", — цитирует Пеле ESPN.
Теги: Пеле Неймар
Сегодня, 12:04
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№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хмм,а я как раз вижу сплочённую команду.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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