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Московская фан-зона откроется 10 июня

Руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев заявил, что московский фестиваль болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года откроется 10 июня большим концертом и культурной программой.

"Фестиваль болельщиков у нас пройдет на площади перед главным зданием МГУ, которая будет вмещать 25 тыс. человек. Официальное открытие этого места состоится 10 июня большим концертом и культурной программой. Пользуясь случаем, приглашаю всех на открытие этого, на мой взгляд, уникального места.

Места общественного просмотра чемпионата мира должны в обязательном порядке согласовываться с Международной федерацией футбола, поэтому ничего грандиозного и масштабного с учетом специфики нашего города дополнительно организовываться не будет", - цитирует чиновника ТАСС.
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