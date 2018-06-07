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Владимир Путин: рассчитываю, что наша сборная выстрелит на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин рассказал о своих ожиданиях от выступления сборной России на ЧМ-2018.

"Я помню свой диалог с тренером сборной России по дзюдо. В преддверии Олимпиады в Лондоне он мне сказал, что главный старт — Олимпийские игры. А мы тогда средне выступили на чемпионате Европы. И на Олимпиаде тогда наши выступили так, как никогда за всю историю игр, даже лучше Японии. Поэтому я рассчитываю на то, что и наша сборная по футболу на предстоящем чемпионате выстрелит и покажет свои лучшие качества", — сказал Путин во время "Прямой линии".
Теги: Путин Сборная России
Сегодня, 13:25
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(3)
№15 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:19) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
В обойме сборной все "патроны" холостые...
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№14 Написал: T 34 Москва (Сегодня, 14:10) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Давайте,давайте пи3дите 5-я к-на! Чем больше вы пи3дите тем больше растет ре
йтинг у Президента!
Регистрация: 28.08.2013 [жалоба]
№13 Написал: dvdw (Сегодня, 14:06) #
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  •  (2)

В п....у носом она выстрелит
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№12 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 13:57) #
  • +1
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Если не выстрелят они,выстрелят в них...забыл добавить,Владимир Владимирович.
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№11 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 13:53) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Мы, конечно, будем болеть за своих, сколько бы не брюзжали, но, боюсь, никуда она не выстрелит, так же - как и путинское "типа новое" правительство...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:49) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Да, да, а Россия войдет в пятерку экономик мира
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№9 Написал: Asking (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (5)

Себе в жопу, холостым патроном - и то промажет


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 13:42) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выстрели себе в голову , самодержец куев innocent
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 13:35) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Путин - уйло еба.ное laughing Узурпатор и вор.


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 13:32) #
  • +4
  •  (6)

такой сборной -только в висок что бы не мучились laughing
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№5 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 13:31) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Малюта_Скуратов
Если только себе в ноги)

sweat_smile
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: Малюта_Скуратов Токио (Сегодня, 13:29) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Если только себе в ноги)
Регистрация: 31.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:28) #
  • +1
  •  (3)
online

Отстреляется эта сборная и всё. Уже начала отстреливаться с турками. Продолжение не за горами.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:27) #
  • -1
  •  (3)
online

Из Арматы или С-400...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:26) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
в себя, если только.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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