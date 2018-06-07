Владимир Путин: рассчитываю, что наша сборная выстрелит на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин рассказал о своих ожиданиях от выступления сборной России на ЧМ-2018."Я помню свой диалог с тренером сборной России по дзюдо. В преддверии Олимпиады в Лондоне он мне сказал, что главный старт — Олимпийские игры. А мы тогда средне выступили на чемпионате Европы. И на Олимпиаде тогда наши выступили так, как никогда за всю историю игр, даже лучше Японии. Поэтому я рассчитываю на то, что и наша сборная по футболу на предстоящем чемпионате выстрелит и покажет свои лучшие качества", — сказал Путин во время "Прямой линии".