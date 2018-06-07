Роналду: мы не фавориты ЧМ, но в футболе возможно все

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду оценил перспективы национальной команды на Чемпионате мира.
"Мы знаем, что не являемся фаворитами турнира. Мы должны оставаться реалистами. Но в футболе нет ничего невозможного.
На мой взгляд, мы должны идти от матча к матчу. С таким подбором футболистов мы должны думать о лучшем, и я уверен, что команда приложит все усилия", - цитирует Роналду FourFourTwo
"Мы знаем, что не являемся фаворитами турнира. Мы должны оставаться реалистами. Но в футболе нет ничего невозможного.
На мой взгляд, мы должны идти от матча к матчу. С таким подбором футболистов мы должны думать о лучшем, и я уверен, что команда приложит все усилия", - цитирует Роналду FourFourTwo
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