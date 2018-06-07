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Роналду: мы не фавориты ЧМ, но в футболе возможно все

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду оценил перспективы национальной команды на Чемпионате мира.

"Мы знаем, что не являемся фаворитами турнира. Мы должны оставаться реалистами. Но в футболе нет ничего невозможного.

На мой взгляд, мы должны идти от матча к матчу. С таким подбором футболистов мы должны думать о лучшем, и я уверен, что команда приложит все усилия", - цитирует Роналду FourFourTwo
Теги: Роналду
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