Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:25
Роландо Маран возглавил "Кальяри" (1)
Роландо Маран возглавил "Кальяри" (1)
15:10
"А в чём вопрос, Валерий Георгиевич?" Газзаев снова пробил дно на Прямой линии с Президентом (видео) (18)
"А в чём вопрос, Валерий Георгиевич?" Газзаев снова пробил дно на Прямой линии с Президентом (видео) (18)
11:25
Давид Алаба: я остаюсь в Мюнхене (1)
Давид Алаба: я остаюсь в Мюнхене (1)
01:30
Футболистка сборной России - о мужской команде: люди сейчас прыгают с корабля и кричат: "мы тонем" (5)
Футболистка сборной России - о мужской команде: люди сейчас прыгают с корабля и кричат: "мы тонем" (5)
01:08
Илья Кутепов: жалко, что некоторые люди покинули "Спартак", но так сказать могу не про всех (6)
Илья Кутепов: жалко, что некоторые люди покинули "Спартак", но так сказать могу не про всех (6)
00:24
Валерий Газзаев: функциональное состояние сборной России на данный момент оставляет желать лучшего (3)
Валерий Газзаев: функциональное состояние сборной России на данный момент оставляет желать лучшего (3)
00:00
Александр Емельяненко: кто критикует боксеров, футболистов? Их нет в рейтинге? Тогда они никто! (28)
Александр Емельяненко: кто критикует боксеров, футболистов? Их нет в рейтинге? Тогда они никто! (28)
Вчера, 23:50
Египет проиграл Бельгии в последнем матче перед ЧМ-2018 (6)
Египет проиграл Бельгии в последнем матче перед ЧМ-2018 (6)
Сергей Прядкин: благодаря мундиалю РФПЛ получила невероятную инфраструктуру
Вице-президент РФС Серей Прядкин отметил, что благодаря ЧМ-2018 появилась феноменальная инфраструктура.
"Мы счастливы, что Россия проводит этот чемпионат, и благодарны всем тем, кто участвовал в том, чтобы турнир достался нашей стране.
Скажу от лица всех футбольных функционеров, клубов и футболистов. Мы получили феноменальную инфраструктуру – стадионы, базы, и это действительно здорово. Теперь больше половины клубов премьер-лиги будут играть на новых аренах.
Нам необходимо иметь профессиональные клубы на всех стадионах, построенных к турниру. Только имея такой клуб можно задействовать арену и поддерживать ее.
Тем более государство сейчас идет навстречу клубам, готово несколько лет держать стадион на государственном балансе", – цитирует Прядкина ТАСС.
"Мы счастливы, что Россия проводит этот чемпионат, и благодарны всем тем, кто участвовал в том, чтобы турнир достался нашей стране.
Скажу от лица всех футбольных функционеров, клубов и футболистов. Мы получили феноменальную инфраструктуру – стадионы, базы, и это действительно здорово. Теперь больше половины клубов премьер-лиги будут играть на новых аренах.
Нам необходимо иметь профессиональные клубы на всех стадионах, построенных к турниру. Только имея такой клуб можно задействовать арену и поддерживать ее.
Тем более государство сейчас идет навстречу клубам, готово несколько лет держать стадион на государственном балансе", – цитирует Прядкина ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.