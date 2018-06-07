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Сергей Прядкин: благодаря мундиалю РФПЛ получила невероятную инфраструктуру

Вице-президент РФС Серей Прядкин отметил, что благодаря ЧМ-2018 появилась феноменальная инфраструктура.

"Мы счастливы, что Россия проводит этот чемпионат, и благодарны всем тем, кто участвовал в том, чтобы турнир достался нашей стране.

Скажу от лица всех футбольных функционеров, клубов и футболистов. Мы получили феноменальную инфраструктуру – стадионы, базы, и это действительно здорово. Теперь больше половины клубов премьер-лиги будут играть на новых аренах.

Нам необходимо иметь профессиональные клубы на всех стадионах, построенных к турниру. Только имея такой клуб можно задействовать арену и поддерживать ее.

Тем более государство сейчас идет навстречу клубам, готово несколько лет держать стадион на государственном балансе", – цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: РФПЛ
Сегодня, 14:58
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