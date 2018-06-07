"А в чём вопрос, Валерий Георгиевич?" Газзаев снова пробил дно на Прямой линии с Президентом (видео)

В прошлом году Валерий Газзаев на Прямой линии не смог ответить на вопрос Владимира Путина, вымолвив "У меня такое же мнение, как у вас". Сегодня Депутат Госдумы не сумел задать Президенту вопрос.Казалось, что выступить хуже, чем в прошлом году, у Газзаева уже не получится.Однако Валерий Георгиевич превзошёл себя, потратив 3 минуты эфирного времени, которые могли решить проблемы многих семей, на то, чтобы пожелать Владимиру Путину крепкого здоровья и поблагодарить Президента.Юрий Сёмин и Евгений Ловчев оказались лишь массовкой. Через 2 минуты 15 секунд речи Газзаева о своей программе развития футбола корреспондент не выдержал и спросил: "Валерий Георгиевич, в чём ваш вопрос?"Ответил последовал чёткий и незамедлительный:- Я вам хочу пожелать, Владимир Владимирович, крепкого здоровья… Чтобы вас...- Вопрос в том, чтобы Владимир Владимирович стал… И чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы господь Бог вас охранял. Чтоб Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо.