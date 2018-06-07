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"А в чём вопрос, Валерий Георгиевич?" Газзаев снова пробил дно на Прямой линии с Президентом (видео)

В прошлом году Валерий Газзаев на Прямой линии не смог ответить на вопрос Владимира Путина, вымолвив "У меня такое же мнение, как у вас". Сегодня Депутат Госдумы не сумел задать Президенту вопрос.

Казалось, что выступить хуже, чем в прошлом году, у Газзаева уже не получится.



Однако Валерий Георгиевич превзошёл себя, потратив 3 минуты эфирного времени, которые могли решить проблемы многих семей, на то, чтобы пожелать Владимиру Путину крепкого здоровья и поблагодарить Президента.



Юрий Сёмин и Евгений Ловчев оказались лишь массовкой. Через 2 минуты 15 секунд речи Газзаева о своей программе развития футбола корреспондент не выдержал и спросил: "Валерий Георгиевич, в чём ваш вопрос?"

Ответил последовал чёткий и незамедлительный:

- Я вам хочу пожелать, Владимир Владимирович, крепкого здоровья… Чтобы вас...

- А вопрос в чем, Валерий Георгиевич?

- Вопрос в том, чтобы Владимир Владимирович стал… И чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы господь Бог вас охранял. Чтоб Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо.
Теги: Газзаев Путин Видео
Сегодня, 15:10
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(6)
№17 Написал: Asking (Сегодня, 16:55) #
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online

Цитата: Alter ego
Говорят, Ленин называл людей такого типа - полезными идиотами.

И в чем его польза-то? Он как раз БЕСполезный идиот. Он нигде и ничего не сделал - вообще нигде. Аналия и ЦКГ играли на админресурсе, Киев пес утопил в сортире после того. как Семин там суперкоманду создал, Аналию обанкротил, укроп и все полимеры - просрал. а на этом посту не может сказать. что он сделал и обрисовать круг проблем - то есть он вообще не в теме!
Дармоед и дерьмоед. Только жопу лизать всю жизнь и умел. Ну еще ноги ломать... Грязная, вонючая, убогая продажная сявка!


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№16 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 16:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Лизнул глубоко


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Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№15 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 16:39) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
мерзкая, конская, лживая, системная псина


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№14 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:37) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
мерзкая шавка


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№13 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:25) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
На то он и пёс, чтоб лизать хозяина, этот ещё и поскуливал от удовольствия. Тьфу, смотреть противно на такое лизоблюдство.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№12 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:21) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Прогиб засчитан !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:59) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ещё один..родич Черчеса.....Мыслитель..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: casabl (Сегодня, 15:58) #
  • +2
  •  (4)

Сильно лизанул шершавым языком , до секеля достал!


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: nedva Russia (Сегодня, 15:53) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Словарный запас у ВГ как у Эллочки-людоедки... Вот такие у нас депутаты. Гордимся!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№8 Написал: Asking (Сегодня, 15:49) #
  • -2
  •  (10)
online

Газаев пес! Газаев пес! Газаев пес, вонючий пес!
Философское течение, проповедуемое тренерами ЦКГ - днищеанство... Напомню, что после того, как жил-был пес, на короткое время им на нос повесили Хуанду, после чего мимо пробегал Беглый Пиле, что логично завершилось приглашением голубого комика, который быстро растерял юмор и из котлована только доносилось заунывное "мы говнооо", перемежаемое звуками еврейского шофара


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: Alter ego (Сегодня, 15:44) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Говорят, Ленин называл людей такого типа - полезными идиотами.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: Поло (Сегодня, 15:34) #
  • 0
  •  (6)

Газзаев смекнул, зачем задавать вопрос, если ответа на него, кроме "Амм.., Эмм,... Хммм," все равно не последует?) Решил использовать эфирное время для демонстрации повиновения))
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: spartak1975 (Сегодня, 15:33) #
  • +1
  •  (7)

Они чтобы у кормушки остаться все там сосут
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
№4 Написал: safonas (Сегодня, 15:16) #
  • +5
  •  (9)
online

поржал, пес лизнул, вопрос не задал, но ВВП ответил laughing


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: Александр Ковалёв (Сегодня, 15:15) #
  • +9
  •  (11)

ПЁС!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:14) #
  • +10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
вопрос в том что бы прилюдно отсосать с заглотом


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№1 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 15:14) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
ну да!Газаев разочаровал


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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