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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"А в чём вопрос, Валерий Георгиевич?" Газзаев снова пробил дно на Прямой линии с Президентом (видео)
В прошлом году Валерий Газзаев на Прямой линии не смог ответить на вопрос Владимира Путина, вымолвив "У меня такое же мнение, как у вас". Сегодня Депутат Госдумы не сумел задать Президенту вопрос.
Казалось, что выступить хуже, чем в прошлом году, у Газзаева уже не получится.
Однако Валерий Георгиевич превзошёл себя, потратив 3 минуты эфирного времени, которые могли решить проблемы многих семей, на то, чтобы пожелать Владимиру Путину крепкого здоровья и поблагодарить Президента.
Юрий Сёмин и Евгений Ловчев оказались лишь массовкой. Через 2 минуты 15 секунд речи Газзаева о своей программе развития футбола корреспондент не выдержал и спросил: "Валерий Георгиевич, в чём ваш вопрос?"
Ответил последовал чёткий и незамедлительный:
- Я вам хочу пожелать, Владимир Владимирович, крепкого здоровья… Чтобы вас...
- А вопрос в чем, Валерий Георгиевич?
- Вопрос в том, чтобы Владимир Владимирович стал… И чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы господь Бог вас охранял. Чтоб Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо.
Казалось, что выступить хуже, чем в прошлом году, у Газзаева уже не получится.
Однако Валерий Георгиевич превзошёл себя, потратив 3 минуты эфирного времени, которые могли решить проблемы многих семей, на то, чтобы пожелать Владимиру Путину крепкого здоровья и поблагодарить Президента.
Юрий Сёмин и Евгений Ловчев оказались лишь массовкой. Через 2 минуты 15 секунд речи Газзаева о своей программе развития футбола корреспондент не выдержал и спросил: "Валерий Георгиевич, в чём ваш вопрос?"
Ответил последовал чёткий и незамедлительный:
- Я вам хочу пожелать, Владимир Владимирович, крепкого здоровья… Чтобы вас...
- А вопрос в чем, Валерий Георгиевич?
- Вопрос в том, чтобы Владимир Владимирович стал… И чтобы в центре внимания было ваше личное внимание к футболу, Владимир Владимирович. Мне очень приятно это. Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович. Хочу пожелать, чтобы господь Бог вас охранял. Чтоб Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо.
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