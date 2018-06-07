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Роман Павлюченко: невыход сборной России из группы станет трагедией

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что национальная команда обязана выйти из группы на предстоящем чемпионате мира.

"Трудно сказать, что случится на чемпионате мира. Это все-таки наш домашний турнир, мы обязаны выйти из группы. Все болельщики, вся страна этого ждут. Невыход из группы будет трагедией", - цитирует Павлюченко Goal.com.
Теги: Павлюченко Сборная России
Сегодня, 16:06
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№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 16:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
Для кого станет трагедией?Для наивных и простодушных,которые поверили заверениям Фурсенко и Мудко об успехе,который ждёт нашу сборную на ЧМ?Так это простые обыватели,им простительно в сказки верить.А для всех болельщиков,которые хоть немного понимают в футболе,невыход сборной из группы,будет нормой,естественным следствием мудкообразности нашего футбола.Так что Рома,можешь хреновинку не погораживать.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
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