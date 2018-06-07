Роман Павлюченко: невыход сборной России из группы станет трагедией

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что национальная команда обязана выйти из группы на предстоящем чемпионате мира."Трудно сказать, что случится на чемпионате мира. Это все-таки наш домашний турнир, мы обязаны выйти из группы. Все болельщики, вся страна этого ждут. Невыход из группы будет трагедией", - цитирует Павлюченко Goal.com.