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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Роман Павлюченко: невыход сборной России из группы станет трагедией
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что национальная команда обязана выйти из группы на предстоящем чемпионате мира.
"Трудно сказать, что случится на чемпионате мира. Это все-таки наш домашний турнир, мы обязаны выйти из группы. Все болельщики, вся страна этого ждут. Невыход из группы будет трагедией", - цитирует Павлюченко Goal.com.
"Трудно сказать, что случится на чемпионате мира. Это все-таки наш домашний турнир, мы обязаны выйти из группы. Все болельщики, вся страна этого ждут. Невыход из группы будет трагедией", - цитирует Павлюченко Goal.com.
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