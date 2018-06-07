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Сборная России проводит тренировку без Юрия Жиркова

Сборная России проводит тренировку на базе в Новогорске. На поле нет защитника Юрия Жиркова. Он работает по индивидуальной программе из-за небольшого ушиба стопы.

Остальные игроки занимаются в общей группе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Жирков Сборная России
Сегодня, 16:50
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