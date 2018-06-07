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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сборную Испании встретят в Краснодаре казачьими песнями
Артисты ансамбля казачьей песни встретят сборную Испании в Краснодаре.
Испанцы прилетят на Кубань вечером 7 июня, во время чемпионата мира-2018 они будут базироваться на базе академии "Краснодара". Планируется, что их также будут встречать мэр города Евгений Первышов и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий.
К приезду команды на стене девятиэтажного дома будет завершен 30-метровый портрет капитана испанской сборной Серхио Рамоса.
Отмечается, что церемония встречи займет несколько минут.
Welcome 2018
Испанцы прилетят на Кубань вечером 7 июня, во время чемпионата мира-2018 они будут базироваться на базе академии "Краснодара". Планируется, что их также будут встречать мэр города Евгений Первышов и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий.
К приезду команды на стене девятиэтажного дома будет завершен 30-метровый портрет капитана испанской сборной Серхио Рамоса.
Отмечается, что церемония встречи займет несколько минут.
Welcome 2018
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