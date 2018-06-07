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Сборную Испании встретят в Краснодаре казачьими песнями

Артисты ансамбля казачьей песни встретят сборную Испании в Краснодаре.

Испанцы прилетят на Кубань вечером 7 июня, во время чемпионата мира-2018 они будут базироваться на базе академии "Краснодара". Планируется, что их также будут встречать мэр города Евгений Первышов и владелец "Краснодара" Сергей Галицкий.

К приезду команды на стене девятиэтажного дома будет завершен 30-метровый портрет капитана испанской сборной Серхио Рамоса.

Отмечается, что церемония встречи займет несколько минут.

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Теги: Сборную Испании
Сегодня, 17:09
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№3 Написал: Босх Россия (Сегодня, 18:39) #
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Болеет за:
«Ростов»
ЛЮбо!


что будут петь????? У кубанцев знатный хор! Я всегда смотрю! Их по каналу Культура крутят иногда.
Ахеренные песни! Ваще.....


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:46) #
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Болеет за:
«Ростов»
В Краснодаре споют так споют.
"Роспрягайтэ хлопци конив"
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 17:38) #
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  •  (5)

Так индейцы встречали конкистадоров.Со страхом,улыбкой и интересом высовывая свою голую волосатую жопу из кустов.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
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