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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Олег Тактаров: не понимаю, что Черчесов делает в сборной России
Известный актер и первый российский чемпион UFC Олег Тактаров раскритиковал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
"Я не понимаю, что этот тренер делает во главе сборной. Такое чувство, что кто-то экономит деньги, лишая всю страну надежды. С ним невозможно ни выйти из группы, ни даже один матч выиграть. Единственный шанс – сделать ничью. Тренерскую мысль обычно видно сразу, сейчас – нет. В команде собраны адекватные ребята – если им говорить, что делать, способны дать результат", - цитирует Тактарова "Спорт-Экспресс".
"Я не понимаю, что этот тренер делает во главе сборной. Такое чувство, что кто-то экономит деньги, лишая всю страну надежды. С ним невозможно ни выйти из группы, ни даже один матч выиграть. Единственный шанс – сделать ничью. Тренерскую мысль обычно видно сразу, сейчас – нет. В команде собраны адекватные ребята – если им говорить, что делать, способны дать результат", - цитирует Тактарова "Спорт-Экспресс".
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