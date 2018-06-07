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Олег Тактаров: не понимаю, что Черчесов делает в сборной России

Известный актер и первый российский чемпион UFC Олег Тактаров раскритиковал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

"Я не понимаю, что этот тренер делает во главе сборной. Такое чувство, что кто-то экономит деньги, лишая всю страну надежды. С ним невозможно ни выйти из группы, ни даже один матч выиграть. Единственный шанс – сделать ничью. Тренерскую мысль обычно видно сразу, сейчас – нет. В команде собраны адекватные ребята – если им говорить, что делать, способны дать результат", - цитирует Тактарова "Спорт-Экспресс".
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 17:38
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8
(4)
№8 Написал: Босх Россия (Сегодня, 18:45) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Предлагаю дождаться первого матча.
И посмотреть на плоды тренерской работы Саддамыча.

Я думаю,Что и угловые отработаны,и штрафные.И многое другое.
И состав будет другой,и играть будем по другому.
ну не враг же Саддамыч сам себе?
Он протсо изображает "хитрого осетина".

Если обсеремся в матче с саудитами,тогда вот уже ..да..тогда Саддамыча распнем...
но пока давайте подождем.

Я чисто по стандартам сужу.МЫ ничего не показали соперниккам.
Никто не знает как мы играем.

На Кубке Конф. даже с тупым Кокориным(который тока сам "играл" а никому паса не давал"..себя показывал.. чмо..
Даже с ним мы показывали боле мене..почти...
Давайте ждать первого матча.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№7 Написал: Ditrih (Сегодня, 18:43) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
НЕ ПОНИМАЮ, ЧТО ЧЕРЧЕСОВ ДЕЛАЕТ В СБОРНОЙ РОССИИ
деньги получает
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№6 Написал: таратель мытищи (Сегодня, 18:18) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
если то что рассказывают прудников и титов во вчерашней статье о черчесове когда оих тренировал
то назовите ту мразь кто его назначил тренером
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 18:12) #
  • -2
  •  (6)
online

Черчесов строит команду на будущее,после этого турнира,мы пропустим Евро 20,Мира 22 как минимум.
Уругвай может на чемпионате мира дубль выставить,все равно победят.Да даже без Салаха у Египта будут шансы на победу,а с Салахом и крупная победа.
с саудитами можем надеяться на ничью.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: казылык (Сегодня, 18:12) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: xxxxx
Черчесов никогда не умел общаться с игроками и находить с ними общий язык. Он не задержался ни в одной из наших команд больше года. Будучи тренером, переругался со всеми лидерами команд и пересадил их всех на скамейку или в дубль, тем самым давая всем понять, кто в доме хозяин. История с Денисовым тому очередное прямое подтверждение. Он и с журналюгами через одного говорит как будто они ху..та из под ногтей, а он как максимум Миссия, а как минимум Гвардиола.

если одним словом,то Черчесов это САМОДУР
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 18:09) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
в сборной сфероголовый осваивает, выделенное бюджетом, бабло


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№2 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 18:06) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А из Тактарова мог бы получится отличный мотиватор в сборной :)
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 17:57) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Черчесов никогда не умел общаться с игроками и находить с ними общий язык. Он не задержался ни в одной из наших команд больше года. Будучи тренером, переругался со всеми лидерами команд и пересадил их всех на скамейку или в дубль, тем самым давая всем понять, кто в доме хозяин. История с Денисовым тому очередное прямое подтверждение. Он и с журналюгами через одного говорит как будто они ху..та из под ногтей, а он как максимум Миссия, а как минимум Гвардиола.


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Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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