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Илья Кутепов: у нас все спокойно, мы же не маленькие дети

Илья Кутепов: у нас все спокойно, мы же не маленькие дети Защитник сборной России и "Спартака" Илья Кутепов ответил на критику в адрес национальной команды.

- Спокойно отношусь к критике, мы делаем свою работу. Главные критики у футболистов — тренер, а еще родные и близкие. Конечно, болельщики всегда хотят побед, но получается это не всегда. Мы проведем работу над ошибками, и на чемпионате мира все будет по-другому.

- Какие ошибки обсуждаете?

- Все внутри коллектива.

- Вам комфортно играть при нынешней схеме?

- Я никакого дискомфорта от смены схемы не ощущаю. И в три, и в четыре играть удобно. На чемпионате мира все будет в порядке. Эмоционально мы выходим всегда побеждать, а тактика подбирается в зависимости от соперника. Но дома хочется играть первым номером.

- Какая атмосфера сейчас в сборной после результатов матчей с Австрией и Турцией?

- У нас все спокойно, мы же не маленькие дети. Мы профессионалы, все все понимают. Хотите сказать, что Австрия слабая... Они обыграли Германию, это же не слабая команда. Турки — разве тоже не команда? А об игре с Саудовской Аравией поговорим после", - сказал Кутепов.

Rusfootball.info
Теги: Кутепов Сборная России
Сегодня, 18:07
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14
(1)
№14 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 19:25) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
короче говоря - #усынадежды
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№13 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 19:17) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nofrills
чего этот дебил такой спокойный, брому что-ли обожрался

Да такое ощущение, что они там все под чем то. Киздец неиллюзорный намечается, а они все спокойные.
Всех покуй.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№12 Написал: soloz Россия (Сегодня, 19:05) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Так спартачи по жизни ТЕРПИЛЫ... sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№11 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 19:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Придурок,что о нем еще сказать...компенсирует неумение играть умением работать языком...
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№10 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:37) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Жорж Милославский
Ильюша,за базар то ответишь????

Фурсенко за все ответит
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№9 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 18:33) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Урал
Цитата: nofrills
чего этот дебил такой спокойный, брому что-ли обожрался

а чего ему беспокоится то,как бы сборная не сыграла,ему обеспечен и хороший контракт в клубе и место в основном составе...

а, ну понятно. спокойная сборная, спокойных людей
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№8 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 18:32) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец, хоть малость заткнул нытиков... Вообще перед делом не базарить надо, не нервировать реальных участников, но болтуны разве могут? Им заработок нужен...


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№7 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 18:31) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nofrills
чего этот дебил такой спокойный, брому что-ли обожрался

а чего ему беспокоится то,как бы сборная не сыграла,ему обеспечен и хороший контракт в клубе и место в основном составе...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№6 Написал: Жорж Милославский (Сегодня, 18:30) #
  • +5
  •  (9)

Ильюша,за базар то ответишь????
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 18:19) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Динамо» М
чего этот дебил такой спокойный, брому что-ли обожрался
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№4 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:17) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Все профессионалы и все понимают

В вот у болельщиков по поводу обоих утверждений - бооольшой вопрос...

Мы проиграли Австрии, но ей проиграла и Германия.

Но вы бы и Германии проиграли - 100%


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 18:14) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хорошая отмазка, что Австрия переиграла Германию, а турки тоже команда. Даже страшно представить что они будут говорить, если выйдут из группы.


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Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 18:12) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
".....успокойтесь, на чемпионате мира все будет в порядке" - сказал лучший защитник и эксперт сборной России И.Кутепов.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: таратель мытищи (Сегодня, 18:11) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
идиот
Регистрация: 26.05.2018 [жалоба]
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