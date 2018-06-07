Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:18
Египтяне сегодня прилетят в Россию (1)
Египтяне сегодня прилетят в Россию (1)
15:25
Роландо Маран возглавил "Кальяри" (1)
Роландо Маран возглавил "Кальяри" (1)
15:10
"А в чём вопрос, Валерий Георгиевич?" Газзаев снова пробил дно на Прямой линии с Президентом (видео) (27)
"А в чём вопрос, Валерий Георгиевич?" Газзаев снова пробил дно на Прямой линии с Президентом (видео) (27)
11:25
Давид Алаба: я остаюсь в Мюнхене (1)
Давид Алаба: я остаюсь в Мюнхене (1)
Илья Кутепов: у нас все спокойно, мы же не маленькие дети
Защитник сборной России и "Спартака" Илья Кутепов ответил на критику в адрес национальной команды.
- Спокойно отношусь к критике, мы делаем свою работу. Главные критики у футболистов — тренер, а еще родные и близкие. Конечно, болельщики всегда хотят побед, но получается это не всегда. Мы проведем работу над ошибками, и на чемпионате мира все будет по-другому.
- Какие ошибки обсуждаете?
- Все внутри коллектива.
- Вам комфортно играть при нынешней схеме?
- Я никакого дискомфорта от смены схемы не ощущаю. И в три, и в четыре играть удобно. На чемпионате мира все будет в порядке. Эмоционально мы выходим всегда побеждать, а тактика подбирается в зависимости от соперника. Но дома хочется играть первым номером.
- Какая атмосфера сейчас в сборной после результатов матчей с Австрией и Турцией?
- У нас все спокойно, мы же не маленькие дети. Мы профессионалы, все все понимают. Хотите сказать, что Австрия слабая... Они обыграли Германию, это же не слабая команда. Турки — разве тоже не команда? А об игре с Саудовской Аравией поговорим после", - сказал Кутепов.
Rusfootball.info
- Спокойно отношусь к критике, мы делаем свою работу. Главные критики у футболистов — тренер, а еще родные и близкие. Конечно, болельщики всегда хотят побед, но получается это не всегда. Мы проведем работу над ошибками, и на чемпионате мира все будет по-другому.
- Какие ошибки обсуждаете?
- Все внутри коллектива.
- Вам комфортно играть при нынешней схеме?
- Я никакого дискомфорта от смены схемы не ощущаю. И в три, и в четыре играть удобно. На чемпионате мира все будет в порядке. Эмоционально мы выходим всегда побеждать, а тактика подбирается в зависимости от соперника. Но дома хочется играть первым номером.
- Какая атмосфера сейчас в сборной после результатов матчей с Австрией и Турцией?
- У нас все спокойно, мы же не маленькие дети. Мы профессионалы, все все понимают. Хотите сказать, что Австрия слабая... Они обыграли Германию, это же не слабая команда. Турки — разве тоже не команда? А об игре с Саудовской Аравией поговорим после", - сказал Кутепов.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.