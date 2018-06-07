Илья Кутепов: у нас все спокойно, мы же не маленькие дети

Защитник сборной России и "Спартака" Илья Кутепов ответил на критику в адрес национальной команды.- Спокойно отношусь к критике, мы делаем свою работу. Главные критики у футболистов — тренер, а еще родные и близкие. Конечно, болельщики всегда хотят побед, но получается это не всегда. Мы проведем работу над ошибками, и на чемпионате мира все будет по-другому.- Все внутри коллектива.- Я никакого дискомфорта от смены схемы не ощущаю. И в три, и в четыре играть удобно. На чемпионате мира все будет в порядке. Эмоционально мы выходим всегда побеждать, а тактика подбирается в зависимости от соперника. Но дома хочется играть первым номером.- У нас все спокойно, мы же не маленькие дети. Мы профессионалы, все все понимают. Хотите сказать, что Австрия слабая... Они обыграли Германию, это же не слабая команда. Турки — разве тоже не команда? А об игре с Саудовской Аравией поговорим после", - сказал Кутепов.