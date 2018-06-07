Египтяне сегодня прилетят в Россию

Первая часть египетской делегации сегодня прилетит в Грозный и отправится на базу."Cегодня и завтра должна приехать первая группа", - сказал генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.Раньше других в Россию точно прилетит защитник сборной Египта и "Аль-Ахли" Самир Саад, которому нужно решить визовые проблемы, сообщил сайт федерации футбола этой страны. У футболиста новый паспорт, куда необходимо поставить новую визу. В Каире все необходимые процедуры он пройти уже не успеет.Все остальные игроки, летавшие в Брюссель на матч с бельгийцами (0:3), в четверг днем должны были вернуться в Египет. В субботу в Каире команда проведет для болельщиков открытую тренировку. А утром 10 июня вылетит в Грозный.