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Египтяне сегодня прилетят в Россию

Первая часть египетской делегации сегодня прилетит в Грозный и отправится на базу.

"Cегодня и завтра должна приехать первая группа", - сказал генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

Раньше других в Россию точно прилетит защитник сборной Египта и "Аль-Ахли" Самир Саад, которому нужно решить визовые проблемы, сообщил сайт федерации футбола этой страны. У футболиста новый паспорт, куда необходимо поставить новую визу. В Каире все необходимые процедуры он пройти уже не успеет.

Все остальные игроки, летавшие в Брюссель на матч с бельгийцами (0:3), в четверг днем должны были вернуться в Египет. В субботу в Каире команда проведет для болельщиков открытую тренировку. А утром 10 июня вылетит в Грозный.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Египта
Сегодня, 18:18
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 18:22) #
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Болеет за:
«Ростов»
А египтян в Грозном встретят лезгинкой? А может и стрельбой из стрелкового оружия.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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