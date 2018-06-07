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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роман Зобнин: с Австрией мы сыграли очень плохо, с турками - чуть получше
Полузащитник сборной России Роман Зобнин признал, что команда провалила товарищеский матч с Австрией, передает корреспондент Rusfootball.info.
"Первую игру сыграли очень плохо, с Турцией — чуть-чуть получше. Мы каждый день тренируемся, улучшаем взаимодействие. С Саудовской Аравией все должно быть лучше. Если бы еще и у нас не было уверенности. Мы готовимся к Саудовской Аравии — нужно выходить и побеждать. У сборной есть проблемы с голевыми моментами? Удар Смолова во втором тайме матча с Турцией - не опасный момент? Хотя, соглашусь, моментов мало, должны создавать больше. Будем работать и делать упор на атакующие действия во время тренировок", - сказал Зобнин.
"Первую игру сыграли очень плохо, с Турцией — чуть-чуть получше. Мы каждый день тренируемся, улучшаем взаимодействие. С Саудовской Аравией все должно быть лучше. Если бы еще и у нас не было уверенности. Мы готовимся к Саудовской Аравии — нужно выходить и побеждать. У сборной есть проблемы с голевыми моментами? Удар Смолова во втором тайме матча с Турцией - не опасный момент? Хотя, соглашусь, моментов мало, должны создавать больше. Будем работать и делать упор на атакующие действия во время тренировок", - сказал Зобнин.
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