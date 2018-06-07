Роман Зобнин: с Австрией мы сыграли очень плохо, с турками - чуть получше

Полузащитник сборной России Роман Зобнин признал, что команда провалила товарищеский матч с Австрией, передает корреспондент"Первую игру сыграли очень плохо, с Турцией — чуть-чуть получше. Мы каждый день тренируемся, улучшаем взаимодействие. С Саудовской Аравией все должно быть лучше. Если бы еще и у нас не было уверенности. Мы готовимся к Саудовской Аравии — нужно выходить и побеждать. У сборной есть проблемы с голевыми моментами? Удар Смолова во втором тайме матча с Турцией - не опасный момент? Хотя, соглашусь, моментов мало, должны создавать больше. Будем работать и делать упор на атакующие действия во время тренировок", - сказал Зобнин.