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Роман Зобнин: с Австрией мы сыграли очень плохо, с турками - чуть получше

Полузащитник сборной России Роман Зобнин признал, что команда провалила товарищеский матч с Австрией, передает корреспондент Rusfootball.info.

"Первую игру сыграли очень плохо, с Турцией — чуть-чуть получше. Мы каждый день тренируемся, улучшаем взаимодействие. С Саудовской Аравией все должно быть лучше. Если бы еще и у нас не было уверенности. Мы готовимся к Саудовской Аравии — нужно выходить и побеждать. У сборной есть проблемы с голевыми моментами? Удар Смолова во втором тайме матча с Турцией - не опасный момент? Хотя, соглашусь, моментов мало, должны создавать больше. Будем работать и делать упор на атакующие действия во время тренировок", - сказал Зобнин.
Теги: Зобнин Сборная России
Сегодня, 18:33
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№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 19:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
По спартаковски что же ждать если в Сборной одни свиньи из спартака ждать ХОРОШЕГО не стоит!!
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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