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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владислав Радимов: сборной, возможно, стоило сыграть с командой уровня ФНЛ или ПФЛ
Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов отметил, что сборной России перед домашним чемпионатом мира-2018, возможно, стоило сыграть с командой уровня ФНЛ или ПФЛ.
– Нужно ли было проводить матчи с сильными соперникам, которых не смогли победить? Не ударит ли это по уверенности команды?
– Да, провели спарринги с Бразилией, Францией, Аргентинойи Испанией, но мы же еще встречались с Австрией и Турцией. Хотя возможно стоило сыграть перед ЧМ с командой уровня ФНЛ или ПФЛ, чтобы почувствовать вкус забитых голов.
– Некоторые специалисты говорят, что сборной не хватает дальних ударов. Согласны?
– Это рассуждения болельщика. Чтобы хорошо пробить, нужно подготовить мяч, позицию и так далее. Ну пальну я с 50 метров, докатиться мяч до ворот и что дальше? Поймите, не может тренер прийти на установку и сказать – бейте издалека.
– В заключение такой вопрос: вы с оптимизмом ждете выступлений россиян на ЧМ?
– Думаю, соперники нам действительно по зубам. Саудовскую Аравию обыгрывать обязаны. Да и Египет такой против Бельгии, вполне по силам. Уругвай еще не видел, поэтому сказать не могу. Но это уже третий матч и не стоит говорить, что Уругвай – это Бразилии. Если хотим продвинуться подальше в плей-офф, то нужно занимать первое место в группе, потому что второе, скорее всего, выведет на Испанию. С Португалией играть все-таки легче.
"Спорт-Экспресс"
– Нужно ли было проводить матчи с сильными соперникам, которых не смогли победить? Не ударит ли это по уверенности команды?
– Да, провели спарринги с Бразилией, Францией, Аргентинойи Испанией, но мы же еще встречались с Австрией и Турцией. Хотя возможно стоило сыграть перед ЧМ с командой уровня ФНЛ или ПФЛ, чтобы почувствовать вкус забитых голов.
– Некоторые специалисты говорят, что сборной не хватает дальних ударов. Согласны?
– Это рассуждения болельщика. Чтобы хорошо пробить, нужно подготовить мяч, позицию и так далее. Ну пальну я с 50 метров, докатиться мяч до ворот и что дальше? Поймите, не может тренер прийти на установку и сказать – бейте издалека.
– В заключение такой вопрос: вы с оптимизмом ждете выступлений россиян на ЧМ?
– Думаю, соперники нам действительно по зубам. Саудовскую Аравию обыгрывать обязаны. Да и Египет такой против Бельгии, вполне по силам. Уругвай еще не видел, поэтому сказать не могу. Но это уже третий матч и не стоит говорить, что Уругвай – это Бразилии. Если хотим продвинуться подальше в плей-офф, то нужно занимать первое место в группе, потому что второе, скорее всего, выведет на Испанию. С Португалией играть все-таки легче.
"Спорт-Экспресс"
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