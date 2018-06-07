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Владислав Радимов: сборной, возможно, стоило сыграть с командой уровня ФНЛ или ПФЛ

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов отметил, что сборной России перед домашним чемпионатом мира-2018, возможно, стоило сыграть с командой уровня ФНЛ или ПФЛ.

– Нужно ли было проводить матчи с сильными соперникам, которых не смогли победить? Не ударит ли это по уверенности команды?

– Да, провели спарринги с Бразилией, Францией, Аргентинойи Испанией, но мы же еще встречались с Австрией и Турцией. Хотя возможно стоило сыграть перед ЧМ с командой уровня ФНЛ или ПФЛ, чтобы почувствовать вкус забитых голов.

– Некоторые специалисты говорят, что сборной не хватает дальних ударов. Согласны?

– Это рассуждения болельщика. Чтобы хорошо пробить, нужно подготовить мяч, позицию и так далее. Ну пальну я с 50 метров, докатиться мяч до ворот и что дальше? Поймите, не может тренер прийти на установку и сказать – бейте издалека.

– В заключение такой вопрос: вы с оптимизмом ждете выступлений россиян на ЧМ?

– Думаю, соперники нам действительно по зубам. Саудовскую Аравию обыгрывать обязаны. Да и Египет такой против Бельгии, вполне по силам. Уругвай еще не видел, поэтому сказать не могу. Но это уже третий матч и не стоит говорить, что Уругвай – это Бразилии. Если хотим продвинуться подальше в плей-офф, то нужно занимать первое место в группе, потому что второе, скорее всего, выведет на Испанию. С Португалией играть все-таки легче.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Радимов
Сегодня, 18:44
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№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 18:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Предлагаю ограничиться двусторонкой.
Вообще я раньше знал что Радимов глуповат, но не думал что он идиот.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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