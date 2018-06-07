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Сборная Бразилии будет тренироваться на одном стадионе со скелетонистами России

Сборная России по скелетону сегодня начала сбор в Сочи на базе "Юг Спорт".

Там же с 10 июня начнет тренироваться футбольная сборная Бразилии.

"Бразильцы будут жить в отеле "Камелия" и тренироваться на наших футбольных полях. Но в их отсутствие на беговых дорожках вокруг поля могут готовиться к сезону члены сборных России. Оргкомитет ЧМ-2018 нам согласовал это. Тем более, что бразильцы не будут же безвылазно сидеть в Сочи, им предстоят поездки на матчи в другие города", - цитирует руководителя "Юг Спорта" Михаила Дремова ТАСС.
Теги: Сборная Бразилии
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