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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Более 100 тысяч билетов на ЧМ-2018 будут выставлены на продажу 8 июня
8 июня будет выставлено более 100 тысяч билетов на чемпионат мира-2018, которые ранее были зарегистрированы для других клиентских групп, сообщает официальный сайт ФИФА.
Начало продаж - 23.00 по московскому времени на сайте FIFA.com/tickets.
Данная квота включает в себя билеты на все матчи, а также билеты 4-й категории на определенные матчи (данная категория зарезервирована исключительно для резидентов РФ).
Также для покупки будут доступны билеты на места с частично ограниченным обзором. Они будут доступны только для резидентов РФ.
Стоимость этих билетов составит 50 процентов от цены билета 4-й категории на соответствующий матч. Отмечается, что данные места могут быть расположены в любом секторе стадиона, а обзор поля с них может быть ограничен до 50 процентов.
Начало продаж - 23.00 по московскому времени на сайте FIFA.com/tickets.
Данная квота включает в себя билеты на все матчи, а также билеты 4-й категории на определенные матчи (данная категория зарезервирована исключительно для резидентов РФ).
Также для покупки будут доступны билеты на места с частично ограниченным обзором. Они будут доступны только для резидентов РФ.
Стоимость этих билетов составит 50 процентов от цены билета 4-й категории на соответствующий матч. Отмечается, что данные места могут быть расположены в любом секторе стадиона, а обзор поля с них может быть ограничен до 50 процентов.
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