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Более 100 тысяч билетов на ЧМ-2018 будут выставлены на продажу 8 июня

8 июня будет выставлено более 100 тысяч билетов на чемпионат мира-2018, которые ранее были зарегистрированы для других клиентских групп, сообщает официальный сайт ФИФА.

Начало продаж - 23.00 по московскому времени на сайте FIFA.com/tickets.

Данная квота включает в себя билеты на все матчи, а также билеты 4-й категории на определенные матчи (данная категория зарезервирована исключительно для резидентов РФ).

Также для покупки будут доступны билеты на места с частично ограниченным обзором. Они будут доступны только для резидентов РФ.

Стоимость этих билетов составит 50 процентов от цены билета 4-й категории на соответствующий матч. Отмечается, что данные места могут быть расположены в любом секторе стадиона, а обзор поля с них может быть ограничен до 50 процентов.
Сегодня, 19:42
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№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 21:21) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: HM2018
что тут ещё сказать.

а ты поинтересуйся, по какой цене покупали билеты иностранцы.
ФИФА бабло надо..командам платить,
вот в Ростове 4 игрока будут на ЧМ18.
так за это Ростов получит 400 тысяч дОЛЛАРОВ.
Знаешь про это?
Так что...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 19:58) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пидоасы всё херню Русским. Я купил на 5 матчей в Ростове все 1 категории (самой дорогой) и все места только на самые боковые места и ни одного с середине или ближе к ней. Написал гневное письмо в билетный отдел, прислали тупую отписку, уверен все места центральные иностранцам или элите Российской а быдло по бокам (((( твари что тут ещё сказать.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
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