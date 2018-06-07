Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:45
Олег Тактаров: если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова, обоим бы надавал "лещей" (3)
Олег Тактаров: если бы я руководил сборной, позвал бы Глушакова и Денисова, обоим бы надавал "лещей" (3)
20:03
Сергей Федоров: Рауш пришел к нам из "Кельна", вдруг каким-то странным образом возникает посредник (2)
Сергей Федоров: Рауш пришел к нам из "Кельна", вдруг каким-то странным образом возникает посредник (2)
18:18
Египтяне сегодня прилетят в Россию (1)
Египтяне сегодня прилетят в Россию (1)
15:25
Роландо Маран возглавил "Кальяри" (1)
Роландо Маран возглавил "Кальяри" (1)
15:10
"А в чём вопрос, Валерий Георгиевич?" Газзаев снова пробил дно на Прямой линии с Президентом (видео) (30)
"А в чём вопрос, Валерий Георгиевич?" Газзаев снова пробил дно на Прямой линии с Президентом (видео) (30)
11:25
Давид Алаба: я остаюсь в Мюнхене (1)
Давид Алаба: я остаюсь в Мюнхене (1)
Евгений Ловчев: Газзаев просто съел наше с Семиным время
Лучший футболист СССР 1972 года, посол ЧМ-2018 Евгений Ловчев рассказал, какой вопрос хотел задать президенту во время "Прямой линии", но не успел, потому что его время "украли".
"Плохо комментировать коллегу, но мы же с Семиным тоже пришли, чтобы задать вопрос. А получилось то, что получилось. Он съел наше время. Когда ведущий спросил, какой конкретно вопрос, я так понял, что он про него забыл.
Я расстроился. Не успел задать очень важный вопрос. Он связан с обществом "Спартак", которое возглавляю. Хотел рассказать президенту, как предыдущая руководительница общества Алешина Анна Борисовна украла орден Ленина, который с 1937 года принадлежит "Спартаку" за развитие физкультуры. И вывела из обращение ромб "Спартака" и название "Спартак" из общества "Спартак". Вопрос этот не про то, что, мол, верните все нам. Мы сами вернем юридически. Я планировал узнать, не надо ли законодательно запретить передачу в частные руки таких реликвий, как общество "Динамо", "Спартак", ЦСКА. А то пришла некая мадам и отдала своему сыну. Это как если бы Владимир Владимирович вывел из обращения двуглавого орла и отдал дочке.
После эфира я высказал Газзаеву. Он начал извиняться. Не только я – Семин тоже хотел вопрос задать. Я не буду обсуждать, но Газзаев стал таким политиком, которых мы постоянно видим в Думе. Вы сказали про лизоблюдство? Мне тоже так кажется", - цитирует Ловчева Sports.ru.
"Плохо комментировать коллегу, но мы же с Семиным тоже пришли, чтобы задать вопрос. А получилось то, что получилось. Он съел наше время. Когда ведущий спросил, какой конкретно вопрос, я так понял, что он про него забыл.
Я расстроился. Не успел задать очень важный вопрос. Он связан с обществом "Спартак", которое возглавляю. Хотел рассказать президенту, как предыдущая руководительница общества Алешина Анна Борисовна украла орден Ленина, который с 1937 года принадлежит "Спартаку" за развитие физкультуры. И вывела из обращение ромб "Спартака" и название "Спартак" из общества "Спартак". Вопрос этот не про то, что, мол, верните все нам. Мы сами вернем юридически. Я планировал узнать, не надо ли законодательно запретить передачу в частные руки таких реликвий, как общество "Динамо", "Спартак", ЦСКА. А то пришла некая мадам и отдала своему сыну. Это как если бы Владимир Владимирович вывел из обращения двуглавого орла и отдал дочке.
После эфира я высказал Газзаеву. Он начал извиняться. Не только я – Семин тоже хотел вопрос задать. Я не буду обсуждать, но Газзаев стал таким политиком, которых мы постоянно видим в Думе. Вы сказали про лизоблюдство? Мне тоже так кажется", - цитирует Ловчева Sports.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.