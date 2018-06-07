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Евгений Ловчев: Газзаев просто съел наше с Семиным время

Лучший футболист СССР 1972 года, посол ЧМ-2018 Евгений Ловчев рассказал, какой вопрос хотел задать президенту во время "Прямой линии", но не успел, потому что его время "украли".

"Плохо комментировать коллегу, но мы же с Семиным тоже пришли, чтобы задать вопрос. А получилось то, что получилось. Он съел наше время. Когда ведущий спросил, какой конкретно вопрос, я так понял, что он про него забыл.

Я расстроился. Не успел задать очень важный вопрос. Он связан с обществом "Спартак", которое возглавляю. Хотел рассказать президенту, как предыдущая руководительница общества Алешина Анна Борисовна украла орден Ленина, который с 1937 года принадлежит "Спартаку" за развитие физкультуры. И вывела из обращение ромб "Спартака" и название "Спартак" из общества "Спартак". Вопрос этот не про то, что, мол, верните все нам. Мы сами вернем юридически. Я планировал узнать, не надо ли законодательно запретить передачу в частные руки таких реликвий, как общество "Динамо", "Спартак", ЦСКА. А то пришла некая мадам и отдала своему сыну. Это как если бы Владимир Владимирович вывел из обращения двуглавого орла и отдал дочке.

После эфира я высказал Газзаеву. Он начал извиняться. Не только я – Семин тоже хотел вопрос задать. Я не буду обсуждать, но Газзаев стал таким политиком, которых мы постоянно видим в Думе. Вы сказали про лизоблюдство? Мне тоже так кажется", - цитирует Ловчева Sports.ru.
Теги: Ловчев Газзаев Семин
Сегодня, 21:00
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(4)
№3 Написал: Asking (Сегодня, 21:34) #
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online

Цитата: SVN
отобрали бы у него вдвоем микрофон.

Он бы лизал без микрофона


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 21:33) #
  • -1
  •  (1)

отобрали бы у него вдвоем микрофон. wink
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Asking (Сегодня, 21:02) #
  • +3
  •  (13)
online

Газаев не "стал политиком". Он был псом и им остался...


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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